Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YÜCEL KAYAOĞLU

AK Parti, sosyal medyada aslı astarı olmayan bilgilerle gerçekleştirilen linç kampanyalarının yanı sıra, sahte hesaplar ve sosyal medya ajanslarına karşı bir denetim mekanizması kurulmasını gündemine aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, kurmayları ile yaptığı toplantıda, sosyal medya platformlarındaki sahte hesaplar ve sosyal medya ajansları aracılığıyla aslı astarı olmayan bilgilerin hızla yayıldığı, kısa süre içinde bu mecralarda oluşan algının, olgunun önüne geçtiğine dikkat çekildi.

DEZENORMASYON VURGUSU

Edinilen bilgilere göre AK Parti’nin son MYK toplantısında Erdoğan’ın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Katarlı öğrencilerin Türkiye’de sınavsız üniversiteye girdiklerine yönelik sosyal medya paylaşımını örnek vererek “Kemal Kılıçdaroğlu’nun yaptığı şey yalan haber yayma değil. Bu bir dezenformasyon. AB’de dezenformasyon, terör suçu ile eş değer tutuluyor ve ona göre cezalar veriliyor. Biz de yalan haberin yanında dezenformasyon suçunu tanımlamalıyız ve buna göre cezalar getirmeliyiz. Bu konuda bir çalışma yapalım. Birçok ülke, bu konuda hukuki adımlar attı, biz de bunu gündemimize alalım” değerlendirmesini yaptığı öğrenildi.

'Yalanlara karşı hakikat operasyonu yapacağız' Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önceki gün yapılan MYK toplantısında, Katarlı öğrencilerin sınavsız bir şekilde tıp eğitimi alacağı yönündeki yalan haber için “Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu haberle ilgili özür dilemesi gerekiyor” dediği öğrenildi.

ALGI, OLGUNUN ÖNÜNE GEÇİYOR

AK Parti kaynakları, AB ve dünyadaki diğer uygulamaların inceleneceğini buna göre bir yasal düzenleme yapılacağını dile getirdi. AK Parti kurmayları “Bu konuda, farklı toplum kesimlerinden ve hatta muhalefetten de gelen talepler var. Onlar da muzdarip. Bir denetim mekanizması oluşturulabilir. RTÜK benzeri bir yapının kurulması düşünülebilir. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) da desteği ile uzmanlardan oluşan bir yapı kurulabilir. Özellikle son bir yıldır, sahte hesaplar ve sosyal medya ajansları üzerinden yapılan manipülatif paylaşımlara yönelik denetim mekanizması kurulmalı. Örneğin son Elmalı davası olayında, dosyanın içeriğini bile bilmeyen binlerce kişi, binlerce aslı astarı olmayan şeyler paylaştı. Davaya bakan hâkimler linç edildi. Bu paylaşımları yapanların dosyadan haberi bile yok hâlbuki. Veya başka bir konuda doğru olmayan bir paylaşım yapılıyor, sosyal medyada hızla viral oluyor. Algı olgunun önüne geçiyor. Bu çok tehlikeli” değerlendirmesini yaptı.

Sosyal medya için yeni yol haritası AK Parti, vatandaşa ulaşmak için kullandığı sosyal medya platformlarında verilen mesajların doğru analiz edilerek ona göre politika belirlenmesi konusunda yeni bir yol haritası hazırlıyor.

Sosyal medya akımları ne kadar masum? Sosyal medyada zaman zaman gündem olan ve milyonlarca paylaşım alan akımlar ne kadar masum? Dr. Sadi Vural, günlük yaşantımızın bir parçası olan ve hayatımıza yön veren sosyal medyadaki akımların veri toplama amacına hizmet ettiğini belirterek, akımların hiçbirinin masum bir şekilde ortaya çıkmadığını ifade etti.

Yalan üretim merkezi mesaide YKS öncesi psikolojik operasyona kalkıştılar... “Katarlı gençler Türkiye’de sınavsız okuyacak” iddiasını ortaya attılar. Oysa gerçek çok farklıydı. Türkiye ve Katar arasında imzalanan protokol sadece silahlı kuvvetler mensuplarını kapsıyordu. Yalanları bununla da bitmiyor...