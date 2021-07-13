Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gaziantep’te partililerle buluşan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, HDP Gaziantep İl Binası önünde yaptığı açıklamada, 2 gün önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Diyarbakır ziyareti sırasında dile getirdiği çözüm süreciyle ilgili yeşil ışık yakarak, "Evet, çözüm süreci bu ülkenin kıymetli süreciydi. Bundan sonra önümüze tekrar gelirse yapmaktan asla tereddüt etmeyeceğimiz bir süreçten bahsediyoruz” dedi.

İTTİFAKA GÖZDAĞI

Konuşmasında Millet İttifakı'na da sert tepki gösteren Pervin Buldan, 31 Mart yerel seçimlerinde Millet İttifakı tarafından kazanılan İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Mersin, Antalya seçimlerinde Demokratik Güç Birlikleri adı altında desteklerde bulunduklarını hatırlattı. Buldan, bundan sonraki süreçle ilgili “Sadece bir taraf için söylemiyorum. Diğer tarafta diğer taraf derken elbette Millet İttifakını kastediyorum. Bu ülkede kim iktidar olmak istiyorsa, bu ülkeyi kim yönetmek istiyorsa bu ülkenin en büyük sorunu olan Kürt sorununu çözmek zorundadır. Bu sorun çözülmeden de bu ülkeye demokrasi gelmeyecektir. Onun için hiç kimse Kürtlerin oylarını cebinde kesin olarak görmesin. Teknik olarak görmesin.Bundan sonraki süreçlerde hiç kimse bizden aynı tavrı beklemesin. Aynı tavrı göstermeyeceğimizi de herkes artık bilsin” diye konuştu.



Pervin Buldan, ortaklarına ‘Yeniden bir araya gelelim’ dedi ‘Muhalefet HDP’ye bakanlık verecek’ tartışmalarının olduğu bir dönemde konuşan Pervin Buldan, Millet İttifakı bileşenlerine “Yeniden bir araya gelelim” çıkışında bulundu.



Pervin Buldan: CHP’ye İstanbul’u biz kazandırdık HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan Diyarbakır, Van ve Mardin belediyelerine kayyum atanması nedeniyle HDP İstanbul İl Başkanlığında basın açıklaması yaptı.



