Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Seçimlerde CHP ile ittifak yapan ama bunu her platformda saklamayı tercih eden Buldan, “Biz 23 Haziran’da İstanbul’u almayı başardıysak Diyarbakır’ı, Van’ı ve Mardin’i kayyumlardan almayı başarabiliriz. Ancak bunun için birlikte, beraber omuz omuza yürümeye ihtiyaç var. İşte bugün Türkiye bir demokrasi sınavından geçecek. Herkesin ortak hareket etmeye ihtiyacı olan bir günden geçiyoruz” dedi.

PKK destekçisi belediyelerini geri almak isteyen Buldan, “Ben bu çağrımı başta Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere tüm siyasi partilere yöneltmek istiyorum. Bu sınavı birlikte geçmek zorundayız” diye konuştu. Buldan’ın “İstanbul’u bizim oylarımızla aldınız” imasına ne CHP’nin lideri Kılıçdaroğlu’dan ne de CHP’li herhangi bir vekilden tek bir cevap gelmedi. Kılıçdaroğlu ve parti yetkilileri kayyum atamalarına yüksek perdeden ilk ses veren parti olmuş, terör destekçisi üç belediye başkanının arkasında durmuştu.