Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Günler öncesinde '20 Temmuz'u bekleyin' mesajı ile merak uyandıran yerli insansız hava aracı üreticisi Baykar Savunma, Kurban Bayramı'nında özel bir paylaşım yaptı.

Baykar Savunma, insansız savaş uçağının kavramsal tasarım görsellerini paylaştı.

Baykar Savunma'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Muharip İnsansız Uçak Sistemi (#MİUS) projemizin kavramsal tasarım görsellerini ilk kez paylaşıyoruz.

Milletimize ve tüm İslam alemine sağlıklı ve mutlu bir #KurbanBayramı dileriz" ifadeleri kullanıldı.