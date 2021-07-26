Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

SELÇUK BÖKE

Kıbrıs Barış Harekâtı’na katılan, hayattaki en yaşlı gazi olan 87 yaşındaki Reşat Çolak, Ankara Aydınlıkevler’de müzeye çevirdiği evinin kapılarını gazetemize açtı. Evinin her köşesinde, 70 yıldır biriktirdiği 300’den fazla materyali sergileyen Reşat Çolak “Artık koyacak yer bulamıyorum. Hanımla da kavga ediyoruz. Salonda masalar, sehpalar, her yer doldu” dedi. Çolak, bugüne kadar bakanından, belediye başkanına binlerce kişinin ziyaret ettiği evinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı da ağırlamak istiyor.

PLAKETLERDEN, MAKETLERE...

TSK’ya 1950’de 16 yaşındayken giren ve yıllarca pilot olarak görev yaptıktan sonra 1990’da emekli olan Hava Kıdemli Başçavuş Reşat Çolak, hem görevde olduğu hem de emeklilikten sonraki süreçte biriktirdiği askeri materyalleri tek tek gösterdi. ‘Reşat Baba’ olarak da bilinen Çolak’ın sergilediği eşyalar arasında plaketler, magnetler, kartal heykelleri, peçler, askeri üniformalar, uçak maketleri ve 70 yıllık havacılık hayatında aldığı plaket ve şiltler bulunuyor.

EVİM HİÇ BOŞ KALMIYOR

Bugüne kadar birçok milletvekili, bakan, bürokrat ve belediye başkanının evini ziyaret ettiğini belirten Reşat Çolak “Evim hiç boş kalmıyor. Geçtiğimiz yıl Eski Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk geldi. Burada 2 saat kaldı. Her şeyi tek tek inceledi. Çok da beğendi. Yeni Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı’mız Derya Yanık’la da KKTC’de tanıştım. Kendisi de ziyarete geleceğini söyledi” diye konuştu.

CUMHURBAŞKANI’MIZ ÇOK ÖNEMLİ MESAJLAR VERDİ

Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 47’nci yılı vesilesiyle bu yıl Kıbrıs’ta düzenlenen etkinliklere de katılan Çolak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la bir araya geldiğini belirterek “Cumhurbaşkanı’mıza işinin zor olduğunu söyledim ve ‘Allah kolaylık versin’ dedim. Cumhurbaşkanı’mızın orada yaptığı konuşmalar çok anlamlıydı. Dış güçlere önemli mesajlar verdi. ‘Herkes kendi işine baksın, biz ne yapacağımızı sizden öğrenecek değiliz” dedi. Evime, Cumhurbaşkanı’mızı da davet edeceğim. Geleceğine de eminim” ifadelerini kullandı.

‘REŞAT BABA’ UNVANI

Reşat Çolak, kendisine neden Reşat Baba denildiğini de şu cümlelerle anlattı: Yaşım 87 ama yaşımdan dolayı değil, insanlara yaptığım iyiliklerden dolayı bana ‘Reşat Baba’ derler. Ben insanlara karşılıksız iyilik yapıyorum. Bu nedenle bu unvanı bende kaldı.

GAZİLERE YETERLİ SAYGI GÖSTERİLMİYOR

Reşat Çolak, toplumda gazilere yeterince ilgi ve saygı gösterilmediğine dikkat çekti. Çolak “Gazilerimize bazen gerekli ilgi gösterilmiyor. Devlet gösteriyor ama halktan bazı beklentilerimiz var. Otobüslerde çok nahoş hadiseler yaşanıyor. Gazilere karşı ‘Gazi olduysan benim için mi oldun?’ gibi laflar ediliyor. Bunlar çok çirkin laflar. Hiç kimse zevk için gazi olmadı. Biz, vatan için gazi olduk” dedi.

İsrail’e lütfen Kıbrıs’a cebren Batı Şeria ve Kudüs’te işgal ettiği bölgelere 500 bin Yahudi yerleştiren İsrail, BM kararlarını tanımadığını ilan etti. KKTC’de Maraş’ın yüzde 3,5’inin yerleşime açılması gündeme gelince, Türkiye’ye BM kararları hatırlatıldı, tehditler yağdı.

Erdoğan'dan Kıbrıs'ta KKTC'li gençlerle bir araya geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'de bir araya geldiği görüşmede gençlere, güçlü Türkiye gibi güçlü KKTC’nin de inşasının tamamlayıcısı olacaklarını söyledi.