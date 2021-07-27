Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sel felaketinin yol açtığı yıkımı ortadan kaldırmak, yaraları sarmak için gereken tüm adımları atmaya devam ettiklerini belirtti. Emek veren ilgili tüm kurumlara ve çalışanlara teşekkür eden Erdoğan "Selden etkilenen bölgeler AFAD tarafından 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' ilan ediliyor" ifadesini kullandı.

Erdoğan, afet bölgesi ilan edilen bölgelerde "vergi ertelemesi", "esnafa yönelik SGK prim ödemesi ertelemesi", "eşya zararlarının karşılanması için yardım", "esnaf kredilerinin geri ödemelerinin ertelenmesi", "iş yeri ve araç zararlarının karşılanması için destek" ve "acil destek paketi" gibi çalışmalar yapılacağını bildirdi.

Afet Bölgesi ilan edilecek yerler şöyle: Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım, Uğurlu ve çevre köyleri, Rize'nin Güneysu ilçesi, Çayeli ilçesinin Büyükköy ve Madenli beldeleri ile köyleri, Rize merkeze bağlı Muradiye ve Salarha beldeleri ve çevre köyleri, Ardeşen ilçesi Tunca beldesi ve çevre köyleri, Fındıklı, Kalkandere ve Pazar ilçelerinde selden etkilenen köyler, Artvin'in Arhavi ve Murgul ilçeleri.

Artvin sele teslim: İlçe merkezi adeta göle döndü Artvin'in Arhavi ilçe merkezi şiddetli yağışlar sonrası Arhavi Deresi'nin de taşması ile adeta göle döndü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rize afet bölgesi ilan edilecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum'da yaptığı açılış konuşmasında, Rize'de sel ve heyelan altında kalan bölgelerin afet bölgesi ilan edileceğini duyurdu.