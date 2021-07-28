Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta tespit edilen 3 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teröristleri inlerine gömmeye devam ediyoruz. Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta tespit edilen 3 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Teröristlerin tüm inlerini yerle bir etmeyi sürdüreceğiz" ifadesi kullanıldı.

6 terörist etkisiz hale getirildi MSB'den yapılan paylaşımla, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 6 PKK/YPG'li teröristin kara ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Bakan Akar: Toplam 12 terörist etkisiz hale getirildi Bakan Akar, Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde teröristlerce düzenlenen saldırının hemen ardından operasyonların başladığını belirterek, "Hiçbir şehidimizin kanını yerde bırakmadığımız gibi saldırı sonrasında da gerekli operasyonları yaptık. Şu ana kadar toplam 12 terörist etkisiz hale getirildi. Bu rakamın önümüzdeki günlerde artacağına inanıyoruz" dedi.