Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Covid-19, varyantlarıyla birlikte bulaşma hızının ve ölümcül etkisinin artmasıyla tehlikesini günden güne arttırırken, koronaya karşı geliştirilmiş aşılar ölümcül virüse karşı en etkili korunma yolu. Bu bağlamda Sağlık Bakanlığı'nın etkin mücadelesi ve toplumda oluşan bilinçle birlikte aşı uygulama oranları arterken, İstanbul'da bu oranın birinci doz için yüzde 65'i geçtiği öğrenildi. Böylelikle İstanbul'un aşı tablosundaki rengi sarıya döndü.



"ŞİMDİ HEDEFİMİZ YÜZDE 75"

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından "#AşınıOlGüvendeOl" etiketiyle yaptığı paylaşımda, koronavirüs ile mücadele kapsamında kentte yürütülen aşılama çalışmalarında gelinen son noktaya ilişkin bilgi verdi.

Bugün saat 12.30 itibarıyla İstanbul'da 1. doz aşıda yüzde 65'i geçildiğini belirten Yerlikaya, "Böylece aşı tablomuzun rengi turuncudan sarı renge döndü. Şimdi hedefimiz yüzde 75'i geçerek mavi renk olmak." ifadelerini kullandı.