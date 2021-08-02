Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Muratpaşa ilçesinde yaşayan Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu, 28 Temmuz'da evden ayrıldı. Kendisinden bir daha haber alınamadı. Yapılan ihbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, genç kızın en son Konyaaltı'nda emlakçılık yapan M.A.A. ile görüştüğünü belirledi. İfadesi alınan şahıs "Yanıma geldi. Birlikte yemek yedik, gitti" dedi.

EVDEN VALİZLERLE ÇIKTI

Şüpheli serbest bırakılırken soruşturmayı derinleştiren ekipler, çevredeki güvenlik ve MOBESE kameralarını inceledi. Görüntülerde M.A.A'nın evinden defalarca valizlerle çıktığı görüldü. Bunun üzerine çapraz sorguya alınan zanlı, suçunu itiraf etti. M.A.A. "Birlikte yemek yedik, alkol aldık. Sonra tartışmaya başladık. Boğarak öldürdüm. Cesedini parçalara bölüp Varsak ormanlık alanına gömdüm" diye konuştu. Şüphelinin tarif ettiği yere giden güvenlik güçleri, 21 yaşındaki Azra'nın ceset parçalarını buldu. Otopsi ve kimlik tespiti çalışmaları sürerken adliyeye sevk edilen M.M.A, nöbetçi sulh ceza hâkimliği tarafından "Canavarca hisle öldürme" suçundan tutuklandı.

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