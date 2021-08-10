Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bodrum Gümüşlük-Derköy Mahalleleri yakınında bulunan makilik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Orman ekiplerinin yanı sıra itfaiye ve TOMA’lara kadar tüm ekiplerin müdahale ettiği yangın henüz kontrol altına alınamazken, yangının evlere sıçramasından endişe ediliyor. Bu arada bölgede bulunan ve iş yeri olarak kullanıldığı öğrenilen bir yapı tamamen yandı.

KAYMAKAM VE BELEDİYE BAŞKANI OLAY YERİNDE

Yangın ihbarı üzerine bölgeye gelen Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz ve Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, yangın mahalline gelerek çalışmaları bizzat yerinde takip etti.

TÜM EKİPLER SEFERBER

Rüzgarın şiddeti ile kısa sürede büyüyen yangını hava kararmadan kontrol altına almak için ekipler tüm gücüyle çalışıyor.

KÖYLÜLER BÖLGEYE SU TAŞIYOR

Yangına Orman ve itfaiye ekipleri ile Polis ve Jandarma TOMA’ları su sıkarken, beton mikserleri ve köylüler bölgeye su taşıyor. Adeta herkesin seferber olduğu söndürme çalışmalarında bazı vatandaşlar yangını söndürmek için çaba harcarken bazı vatandaşlar ise soğuk su meşrubat ve çeşitli içeceklerle söndürme işçilerinin hararetini söndürmeye çalıştı. Bölgede çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Bodrum Belediye Başkanı: Lütfen artık yardım göndermeyin Yangından etkilenen Bodrum'a yapılan yardımlar yeterli seviyeyi aştı. Yetkililer yeni bir duyuruya kadar artık yardım kabul edilmeyeceğini duyurdu. Gelen yardım malzemelerinin tasnifi için çok zaman harcadıklarını söyleyen Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Lütfen artık bu yardımları keselim" dedi.

Bodrum'da yangın büyüyor! Alevler evlere sıçradı Muğla’nın Bodrum ilçesi Mazı Mahallesi’nde yangın etkisini artırdı. Önce yaşlılar ve çocuklar olmak üzere mahalle sakinleri deniz yoluyla güvenli bölgelere tahliye ediliyor. Alevlerin yerleşim yerlerine sıçraması nedeniyle yanan bazı evleri mahalle sakinleri kendi çabalarıyla söndürmeye çalışıyor.