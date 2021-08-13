Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar (66), yaş haddinden emekliye ayrıldı. Bunun üzerine Kara Kuvvetleri Komutanlığında devir-teslim töreni düzenlendi. Törene Millî Savunma Bakanı Hulûsi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal da teşrif etti. Tören mangasını selamlayan Bakan Akar Şeref Defteri'ni imzaladı. Ardından devir-teslim törenine geçildi.

KOMUTANLIK FORSUNU HEDİYE ETTİ

Kara Kuvvetleri Komutanlığı brövesini Orgeneral Musa Avsever'e devreden Orgeneral Ümit Dündar, "Kara Kuvvetleri Komutanlığının emir ve komutasını devrediyorum" dedi. Brövesi takılan Orgeneral Musa Avsever ise "Kara Kuvvetleri Komutanlığının emir ve komutasını devralıyorum" ifadelerini kullandı. Törenin sonunda Orgeneral Avsever, Orgeneral Dündar'a görevi süresince kullandığı "komutanlık forsunu" hediye etti.

Soldan sağa: Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Orgeneral Ümit Dündar, Orgeneral Musa Avsever

"DÜNDAR TARİHE GEÇTİ"

Törende konuşan Bakan Akar, 2230 yıllık şanlı tarihe sahip Kara Kuvvetlerini, TSK'nın göz bebeği olarak nitelendirdi. Orgeneral Dündar'ın görevini üç sene boyunca büyük bir başarıyla yerine getirdiğini vurgulayan Akar "Göreviniz süresince tarihe geçecek başarılı görevler icra ettiniz. Ülkemize, milletimize, Silahlı Kuvvetlerimize katkılarınızdan dolayı daima büyük bir saygıyla anılacaksınız. Başarılarınızdan dolayı sizleri en içten duygularla kutluyor, yeni hayatınızda sağlık, esenlikler diliyorum" diye konuştu.

AVSEVER'E TEBRİK

Avsever'i de tebrik eden Hulûsi Akar, sözlerini şöyle tamamladı: Yeni görevinizde de başarılı olacağınızdan, ülkemize, milletimize, Kara Kuvvetlerimize önemli katkılar sağlayacağınızdan eminiz. Sizleri şahsım ve Cumhurbaşkanımız adına kutluyor, yeni görevinizin hayırlı olmasını diliyorum.





MUSA AVSEVER KİMDİR?

Musa Avsever, 7 Kasım 1957’de Konya'nın Halkapınar ilçesine bağlı Nernek köyünde doğdu. 2003'te tuğgeneral, 2007'de tümgeneral, 2012'de korgeneral rütbesine terfi etti. 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında 28 Temmuz 2016 tarihinde yapılan YAŞ toplantısında orgeneralliğe terfi etti ve 1. Ordu Komutanlığına getirildi.

3 kuvvet komutanı YAŞ gündeminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Askerî Şûra (YAŞ) toplantısının ağustos başında yapılması bekleniyor.

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