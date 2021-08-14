Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Van’ın Çaldıran ilçesinin İran sınırında başlatılan ve Ağrı’nın Doğubayazıt ile Hakkari’nin Yüksekova hattına kadar uzanan modüler duvar ve akıllı kule çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

3 METRE YÜKSEKLİKTE

Sınırda kurulan beton santrallerinde üretilen 3 metre yükseklik, 2 metre 80 santimetre genişlik ve 7 ton ağırlığındaki beton bloklar, iş makineleriyle önceden zemini hazırlanan sınır hattına titizlikle yerleştiriliyor.

7/24 KONTROL ALTINDA

Bölgede alınan önlemlere destek için 35 timden oluşan 750 özel harekat polisi zırhlı araçlarıyla bölgeye gönderildi. Güvenlik korucularının da görev aldığı bölgede Van-İran sınırı 7 gün 24 saat kontrol altında tutuluyor.

GÖÇÜN ÖNÜNE GEÇİLMEYE ÇALIŞILIYOR

Tüm birimlerin koordineli şekilde yürüttüğü çalışmalarla en küçük bilgiyi değerlendiren, İHA, SİHA, drone ve helikopterle bölgeyi kontrol altında tutan güvenlik güçleri, düzenledikleri başarılı operasyonlarla da göç hareketliliğinin önüne geçmeye çalışıyor.

BAKAN AKAR BÖLGEDE İNCELEMEDE BULUNUYOR

Bakan Akar ile Orgeneral Güler ve Avsever, Van Ferit Melen Havalimanı'nda Vali Mehmet Emin Bilmez, 2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.

Buradan helikopterle sınır hattı boyunca incelemelerde bulunan Akar ve komutanlar daha sonra sıfır noktasındaki 2 bin 618 rakımlı Kocaçukur Tepe gözetleme mevzisine gitti.

"BİZ BURADAYKEN NE TERÖRİST, NE YASA DIŞI GÖÇMEN YURDUMUZA GİREBİLİR"

Tedbirleri yerinde inceleyen, faaliyetlere ilişkin bilgi alan Akar'a sahadaki durumu sorduğu Mehmetçik, "Biz buradayken ne terörist ne yasa dışı göçmen yurdumuza girebilir." yanıtını verdi.

Akar ve komutanlar daha sonra 2 bin 430 rakımlı Hangedik Üs Bölgesi'ne geçti. Hudut tekmili alan Bakan Akar, 2. Hudut Bölük Komutanına Türk bayrağı emanet etti.

Bölük Komutanı da kendisine emanet edilen Türk bayrağını öperek teslim aldı.

Akar ve komutanların bölgedeki inceleme ve denetlemeleri devam ediyor.

Afgan göçüne hazırlıklı olun ABD’nin ve AB’nin mülteciler için Türkiye ve İran’ı işaret etmesine sert tepki gösteren Ankara, Avrupa Birliği’ni ikaz etti: Türkiye, göç kontenjanını doldurdu. AB’ye gitmek isteyen Afgan mültecilere engel olmayız.

İran sınırı hem havadan hem karadan göz hapsinde! Kuş uçurtmuyorlar Van'da, İran sınır hattında görev yapan güvenlik güçleri, "hudut namustur" şiarıyla hem yasa dışı geçişler ve kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi hem de teröristlerin sızmasının engellenmesi için gece gündüz görev yapıyor.