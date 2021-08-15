Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2 günlük ziyaret kapmasında geldiği Cezayir’de temaslarını sürdüren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan açıklama geldi. Cezayir’de Türk iş adamlarıyla bir araya gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun’la yaptığı görüşmeden sonra değerlendirme yaptı.

“GELECEĞE YÖNELİK ADIMLAR ATACAĞIZ”

Cezayir Cumhurbaşkanı’yla görüşmesinden sonra açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, “Kendilerine Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını ve en iyi dileklerini, Cumhurbaşkanımızın ve Türk milletinin bu son çıkan yangından dolayı hayatını kaybeden Cezayirli kardeşlerimiz için rahmet ve taziye dileklerini ilettim. Cumhurbaşkanı Tebbun’a dün kardeşim Ramtane ile yaptığımız görüşmelerde gündeme getirdiğimiz konular ve önümüzdeki süreçte yapacağımız ortak çalışmalar hakkında bilgiler arz ettim. Cumhurbaşkanlarımızın liderliğinde geleceğe yönelik atacağımız adımlar ve ilişkilerimizi daha iyi noktaya getirmek için çalışmalarımızı kardeşim Ramtane ve diğer Bakanlar ile birlikte devam ettireceğiz. Bugünkü kabulde bölgesel konuları da ele aldık, görüş alışverişinde bulunduk ve Cumhurbaşkanı Tebbun’un bu konuda tavsiye ve önerilerini de aldık. Dün akşam da söylediğim gibi bölgesel konularda gerek Libya olsun, Tunus olsun gerekse Sahel bölgesindeki gelişmeler olsun, Filistin meselesi dahil Cezayir ile görüşlerimiz örtüşüyor. Bölgenin istikrarı ve barışı için kardeş Cezayir ile işbirliğimizi ve çalışmamızı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİNİ İLETTİ

Cezayir’de çıkan yangında ölen vatandaşlara da başsağlığı dileyen Çavuşoğlu, “Bir kez daha devletim ve milletim adına Cezayir halkına yangından dolayı ve yangında vefat eden kardeşlerimizden dolayı taziyelerimizi ve geçmiş olsun dileklerimizi iletmek istiyorum” dedi.

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