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8. Uluslararası Dirençlilik Kongresi 2 Kasım'da başlıyor

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8. Uluslararası Dirençlilik Kongresi 2 Kasım'da başlıyor
Başlık Resmi8. Uluslararası Dirençlilik Kongresi 2 Kasım'da başlıyor

Afet risk yönetimi, iklim değişikliği, sürdürülebilir kentleşme ve toplumsal dayanıklılık alanlarında uluslararası ölçekte önemli bir platform olan 8. Uluslararası Dirençlilik Kongresi, 2-4 Kasım 2026 tarihlerinde Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

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ODTÜ Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi ev sahipliğinde; Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim ve Afet Politikaları Kurulu, AFAD ve Türk Kızılayı paydaşlığında düzenlenen kongre, “Bilgi Teknolojileri Çağında Dirençlilik” ana temasıyla kamu kurumlarını, akademisyenleri, yerel yönetimleri, sivil toplum kuruluşlarını ve özel sektör temsilcilerini bir araya getirecek.

ÜÇ GÜN SÜRECEK

Üç gün boyunca gerçekleştirilecek oturumlarda; bilgi teknolojilerinin afet yönetimindeki rolü, iklim değişikliğiyle mücadele, dirençli toplumlar, sürdürülebilirlik ve etkin afet risk yönetimi gibi başlıklar ele alınacak. Bilimsel bilgi ve teknolojik gelişmeler ışığında, güvenli, sürdürülebilir ve afetlere karşı dirençli şehirlerin inşasına yönelik yaklaşımlar değerlendirilecek.

AÇILIŞ TARİHİ 2 KASIM

ODTÜ’lü akademisyenlerin de katkı sunacağı paralel oturumlarda, mühendislik ve sosyal bilimler başta olmak üzere farklı disiplinlerden bilimsel çalışmalar paylaşılacak; geleceğin dirençli kentlerine yönelik çözüm önerileri tartışılacak. Fulya Öztürk tarafından sunulacak açılış oturumu 2 Kasım 2026 Pazartesi günü saat 10:00’da Ana Salon olan Kemal Kurdaş Salonunda başlayacak.

Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: HABER MERKEZİ
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