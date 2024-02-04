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    • 8. Yargı Paketi'nde sona gelindi, uzun dava süreçlerine ‘Tazminat Komisyonu’

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    8. Yargı Paketi&#039;nde sona gelindi, uzun dava süreçlerine ‘Tazminat Komisyonu’

    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    AYM’ye yapılan makul sürede yargılanma hakkının ihlali iddiası başvurularında oluşan yığılmayı azaltmak için bakanlık bünyesinde “Tazminat Komisyonu” kurulacak.

    ESMA ALTIN'IN HABERİ - AK Parti grubu, yeni yargı paketini bu hafta Meclis Başkanlığına sunmaya hazırlanıyor. 8’inci Yargı Paketi’nin 70 maddeden oluşması bekleniyor. Edinilen bilgilere göre, yeni yargı paketiyle hukuki süreçlerde itiraz süreleri standart bir seviyeye getirilecek. Anayasa Mahkemesine (AYM) yapılan makul sürede yargılanma hakkının ihlali iddiası başvurularında oluşan yığılmayı azaltmak için Adalet Bakanlığının bünyesinde “Tazminat Komisyonu” kurulacak. Vatandaş, adil yargılanma hakkı, uzun süren yargılamalar neticesinde bir manevi tazminat talebinde bulunacaksa AYM’ye gitmeden önce Tazminat Komisyonuna başvuracak. Komisyon kararını, üç ay içinde açıklayacak. Ancak komisyon kararı da yargı denetimine açık olacak. Komisyon, hâlihazırda bekleyen 70 binden fazla dosyanın ivedilikle çözümünü sağlayacak. 

    CEZASIZLIK ALGISI KIRILACAK

    Yargı paketiyle ayrıca denetimli serbestlik uygulamasından kaynaklanan cezasızlık algısı da kırılacak.

    Müessir fiiller ve hakaret suçları da dâhil olmak üzere hüküm giyen herkesin aldığı ceza süresinin 5’te 4’ünü hapiste geçirmesi sağlanacak.

    Yine bir yıl ceza alan kişinin 6 aylık şartlı salıverme oranının sadece 5’te 1’lik kısmı denetimli serbestlik olacak.

    Öte yandan, Hâkim ve Savcılar Kanunu da değişiyor. Bu kapsamda, hâkimler ve savcılar hakkındaki disiplin süreci, daha anlaşılır, nesnel ve uygulanır hâle getirilecek.

    Hâkim ve savcıların bu süreçteki hakları güçlendirilecek. Disiplin kararları şahsi verilerin korunması şartıyla kamuoyuna açılarak, sürecin şeffaflaşması sağlanacak.

    SÜRE BİR YILI GEÇEMEYECEK

    Pakette, hakaret suçuna ilişkin de düzenleme yapılıyor. Bu çerçevede şikâyete bağlı hakaret suçunda, şikâyet süresi suç tarihinden itibaren bir yılı geçemeyecek.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Haberler > Gündem > 8. Yargı Paketi'nde sona gelindi, uzun dava süreçlerine ‘Tazminat Komisyonu’
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