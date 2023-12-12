8 yıl önce ölen bebeğin davasında karar: Bir canın bedeli 750 bin TL mi?

12 Aralık 2023 15:33 - Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2023 15:36

Editör: Nurcan Çalışkan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Denizli'de yaşayan Murat Özdemir ve Kübra Özdemir çifti, 2015 yılında 2 buçuk aylık kızları Emine Su Özdemir'in yüksek ateş nedeniyle rahatsızlanması üzerine Denizli Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne başvurdu.

Bebeğin sadece kan tahlili yapılarak taburcu edilmesinin ardından, aile birkaç saat sonra çocuklarını tekrar hastaneye götürdü. Yoğun bakıma alınan bebek, birkaç saat sonra hayatını kaybetti. Hastane, bebeğin kanında mikrop olduğunu belirterek ölüm nedenini açıkladı, ancak ilk başvuruda bebekten alınan kan örneğinin normal olduğu bilgisi verilmişti.

Ailenin yıllar süren hukuk mücadelesi sonucunda, Denizli İdare Mahkemesi, Sağlık Bakanlığı'nın aileye 750 bin TL tazminat ödemesine karar verdi. Ancak aile, bu miktarın düşük olduğunu düşünerek İstinaf Mahkemesi'ne başvurdu.

AİLENİN TALEBİNE RAĞMEN BEBEK TABURCU EDİLMEMİŞ

Öte yandan, ailenin avukatları Avukat Yusuf Enes Arslan, yaşanan hukuki süreci şu şekilde aktardı:

“Müvekkiller Murat Özdemir ve Kübra Özdemir, 2015 yılı ocak ayında 2,5 aylık kızları Emine Su Özdemir’i yüksek ateş rahatsızlığı ile Denizli Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürüyorlar. Burada çocuktan kan ve idrar tahlili isteniyor. Bebekten idrar tahlili alınamaması nedeniyle yalnızca kan tahlili yapılarak, sonuçlarda olumsuz bir değere rastlanılmadığı beyan edilmiş ve ailenin gözetim altına alınmasına yönelik taleplerine rağmen bebek taburcu edilmiştir. Taburcu edilirken yalnızca fitil verilmiş herhangi bir ilaç veya reçete düzenlenmemiştir. Aradan geçen 8-10 saat sonra çocukta tekrar ateşin yükselmesi ve vücudunda morluklar başlaması nedeniyle aile tekrar çocuklarını hastaneye götürüyor. Doğrudan yoğun bakıma alınan bebeğin vefat haberi de birkaç saat sonra aileye veriliyor. Kanında mikrop olduğu için vefat ettiği söyleniyor. Halbuki acil servise ilk başvurduklarında aileye kanındaki değerlerin normal olduğu bilgisi verilmişti” şeklinde konuştu.

750 BİN TL TAZMİNAT

İlk etapta hekim hakkında soruşturma açılamadığını anımsatan Arslan sözlerine şöyle devam etti:

“Aile, sorumlular hakkında şikayetçi olsa da ilgili hekim hakkında soruşturma izni verilmiyor, ancak bu 'işlem yapılmasına yer olmadığına dair karar' müvekkillere tebliğ edilmiyor. Daha sonra aile 2018 yılında bu karara ulaşıyor. Aile hikayesini anlatarak İl Sağlık Müdürlüğüne tazminat talebiyle başvuruyor. İdare bu başvuruyu da reddettikten sonra aile, Denizli İdare Mahkemesi’nde maddi ve manevi tazminat talebiyle dava açıyor. Mahkeme süre aşımı nedeniyle davayı reddetse de İzmir Bölge İdare Mahkemesi bu kararı kaldırıyor ve dosya tekrar Denizli İdare Mahkemesi’ne geliyor. Burada 2021 yılı Ekim ayında mahkeme aldırdığı bilirkişi raporlarına istinaden davacıların maddi tazminat istemini reddederek yalnızca 5 bin TL manevi tazminat ödenmesine hükmediyor. Daha sonra İzmir Bölge İdare Mahkemesi tekrar kararı kaldırarak dosyayı Denizli İdare Mahkemesi’ne gönderiyor. Nihayet Denizli İdare Mahkemesi Sağlık Bakanlığı'nın aileye 750 bin TL tazminat ödemesine hükmediyor. Ancak verilen tazminat miktarı düşük olduğundan tekrar İstinaf Mahkemesi'nin yolunu tutan aile, İzmir Bölge İdare Mahkemesi’nin kararını bekliyor."