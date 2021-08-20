Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Karadeniz'deki sel nedeniyle ölenlerin sayısının 79'a yükseldiğini bildirdi.
AFAD'dan yapılan açıklamada, Kastamonu'da 69, Sinop'ta 9, Bartın'da 1 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Karadeniz'deki sel nedeniyle ölenlerin sayısının 79'a yükseldiğini bildirdi.
AFAD'dan yapılan açıklamada, Kastamonu'da 69, Sinop'ta 9, Bartın'da 1 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Kaynak: AA
Etiketler : bozkurt,karadeniz,sel,