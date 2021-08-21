Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kars, sel afetiyle zorlu bir sınavdan geçiyor. Şiddetli yağış sonrasında evler ve yollar sular altında kaldı. Bazı köylere ulaşımlar kapandı.

KÖY YOLLARI KAPANDI

Kars'ın Susuz ilçesinde etkili olan sağanak yağışın sele yol açtı. Aynalı, Alçılı, Orta kilise Ortalar, Çamurlu, köylerinden geçen derenin taşması sonucu dere kenarındaki evleri su bastı. Selden nedeniyle köylerin yolu kapanırken, İl Özel İdaresi ekipleri kapanan yolları kısa sürede ulaşıma açtı.

EVİNİ SU BASAN VATANDAŞLAR GÜVENLİ YERLERE YERLEŞTİRİLDİ

AFAD, jandarma, itfaiye ve 112 sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Evlerini su basan vatandaşlar başka evlere yerleştirilirken, sağanak bölgede aralıklarla etkili olmaya devam ediyor.

Selden etkilenen ekmek teknelerini böyle terk ettiler Kastamonu'nun Abana ilçesinde bulunan ve onlarca kişinin ekmek kapısı olan Küçük Sanayi Sitesi sel felaketinden olumsuz etkilendi. Yıkım kararı alınan sanayi sitesinin esnafı, kurtarabildikleri eşyaları alarak iş yerlerini terk etti.

Yaşanan sel felaketinin ardından yaralar sarılmaya devam ediyor Yaşanan sel felaketinin ardından ölü sayısının 70’e yükseldiği Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde enkaz kaldırma ve temizlik çalışmaları devam ediyor.