Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Edirne'ye geldi. Yunanistan sınırında alınan tedbirleri yerinde inceleyen Bakan Akar ve komutanlar, daha sonra sınırın sıfır noktasındaki Arda Hudut Bölüğü'nü ziyaret etti.

Hudut tekmili alan Akar, bölük komutanına Türk bayrağı emanet etti. Bölük komutanı da kendisine emanet edilen bayrağı öperek teslim aldı. Hudut nöbeti tutan Mehmetçikle de sohbet eden Akar, dürbünle Yunanistan sınırını inceledi.

Daha sonra hudut bölüğündeki Mehmetçikle bir araya gelen Akar, TSK'nın hudutların güvenliği için yapılması gereken ne varsa şimdiye kadar yaptığını, bundan sonra da yapmaya devam edeceğini belirtti.

"ANLATMAKTA ZORLUK ÇEKİYORUZ"

Türkiye'nin Ege'deki sorunların uluslararası hukuka uygun, iyi komşuluk ilişkileri içinde, siyasi yol ve yöntemlerle, diyalog çerçevesinde çözümünden yana olduğunu vurgulayan Akar, "İki ülke halkının refah içinde, zenginliklerden istifade ederek yaşamasını temenni ediyor, bunu amaçlıyoruz fakat bunu anlatmakta zorluk çekiyoruz" diye konuştu.

"TÜRKİYE'YE KARŞI DEVAMLI TEHDİT DİLİ KULLANIYORLAR"

Orman yangınları ile mücadelede iş birliği konusunda yaşanan karşılıklı olumlu diyaloğu anımsatan Akar, "Komşuların iyi ilişkiler içinde olmasının komşu ülkelerin halkları için de önemli olduğunu herkesin, özellikle de komşumuz Yunanistan'ın yöneticilerinin görmesini bekliyoruz. Ama maalesef Yunanistan tarafından sürekli provokasyonlara, hukuk dışı saldırgan eylem ve söylemlere muhatap oluyoruz. Türkiye'ye karşı devamlı olarak tehdit dili kullanıyorlar. Ege'nin sanki tek sahibi onlarmış gibi taleplerde bulunuyor, bütün adaları silahlandırma çabasına giriyorlar. Uluslararası hukuka aykırı eylem ve söylemlerini göz ardı ederek sürekli olarak Türkiye'yi suçlayıcı açıklamalarda, provokasyon içinde bulunuyorlar. Yunan asker ve siyasilerin bu tutumunun çok yanlış olduğunu, iyi komşuluk ilişkileriyle bağdaşmayacağını da her fırsatta söyledik" ifadelerini kullandı.

"KUZU POSTUNA BÜRÜNMÜŞ OLSALAR DAHİ..."

Akar, Yunanistan’ın taleplerinin gerçeklikten uzak olduğunu dile getirerek, "Bunun kimseye yararının olmadığını, kuzu postuna bürünmüş olsalar dahi bu şekliyle bir yere varamayacaklarını Yunan siyasilerin ve askerlerin anlamasını sabırla bekliyoruz. Kendilerine birtakım roller biçip tamamen yalana dayalı iddialarla huzuru, ahengi bozuyorlar. Yunan siyasetçilerin ve askerlerin bu samimiyetsizliği, buradaki problemlerin temel kaynağı olarak karşımıza çıkıyor" dedi.

"BUNU KABUL ETMEK MÜMKÜN DEĞİL"

Egemenliği Anlaşmalarla Yunanistan'a Devredilmemiş Ada, Adacık ve Kayalıklar (EGEAYDAK) konusuna da değinen Akar, şöyle konuştu:

"Biz görüşmelerle, barışçıl yol ve yöntemlerle bu konunun çözülmesini beklerken Yunan komşularımız aidiyet çabalarına giriyorlar. Birtakım oldubittilerle bu olayları kendi yönlerine doğru çevirme gayreti içine giriyorlar. Lozan ve Paris antlaşmaları var. Bunlar çerçevesinde yapmamız gerekenler var. Bazı adaların silahlandırılmaması, askersizleştirilmesi lazım. Bunlar çok açık şekilde anlaşmalarda mevcut olmasına rağmen Yunan komşularımız anlaşılmaz bir şekilde sürekli olarak anlaşmaları ihlal etmek için ellerinden gayreti gösteriyor, huzuru, istikrarı bozuyorlar. Anlaşmalarda 23 ada açıkça söylenmesine rağmen bunların 16’sını silahlandırıyor ve bunu hukuka uygun olarak görüyorlar. Bunu kabul etmek mümkün değil."

"Bu adalar niçin ve kime karşı silahlandırılıyor?" diye soran Akar, bunun cevabının hiçbir şekilde mantıklı olmadığını görmeleri gerektiğini ifade etti.

"HİÇBİR ŞEKİLDE HAKKIMIZI GASBETTİRMEYECEĞİZ"

Türkiye'yi bir tehdit olarak göstermenin hayatın doğal akışına ve gerçeklere son derece aykırı olduğunu belirten Akar, şöyle devam etti:

"Bunun kabul edilmesi mümkün değil. Bu, ayrıca Yunan yöneticilerin samimiyet testinden geçemediklerinin de birer göstergesidir. 'Ege'de uluslararası suların yüzde 48'den yüzde 20'ye düşürülmek, Ege'nin yüzde 70'inden fazlasına sahip olmak' isteyen bu duruş gerçekten son derece muhteris, tehlikeli bir yaklaşım. Bunun Yunan yöneticiler tarafından bir an önce görülmesini bekliyoruz. Dünyanın hiçbir yerinde ne bugün ne tarihte herhangi bir adanın kara suları 6, hava sahası 10 mil olması vaki değil. Böyle bir şey yok ama Yunan komşularımız bunu iddia ediyorlar. Eşi benzeri olmayan iddialarla hem deniz hem hava sahalarının tamamına sahip çıkma iddiasıyla Türkiye’yi sınırlamak, tüm hareketlerini tahdit etmek için ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar. Fakat bu şekilde bir yere varılamayacağını da tarih göstermiştir, onu da gayet açık şekilde görmeleri lazımdır. Hiçbir şekilde hakkımızı, hukukumuzu çiğnetmeyeceğimizi, gasbettirmeyeceğimizi bilmelerini istiyoruz."

"BU YANLIŞTAN DÖNMELERİNİ BEKLİYORUZ"

Barışçı olduklarını iddia eden Yunanistan'ın Ege Denizi'nin uluslararası sularında teknik, bilimsel araştırma yapan gemileri, sadece eğitim görevini icra eden uçakları dahi taciz ettiğine dikkati çeken Akar, "Bu yaptıklarını saldırgan bir eylem olarak görmeden Türkiye'yi suçlamakta ısrar ediyorlar. KKTC'de tamamen barışçıl ve insani amaçlarla kullandığımız İHA'yı dahi tehdit olarak göstermekten kaçınmıyorlar. Ayrıca Yunan komşularımızın yaptığı ahlaki olmayan, iyi komşuluk ilişkilerine yakışmayan olaylardan biri de iki ülke arasındaki sorunları Türkiye-ABD, Türkiye-AB sorunu gibi göstermeye çalışmaktır. Bu şekilde şımarık davranarak ABD'yi, AB'yi arkalarına alacaklarını ve böylece Türkiye’ye karşı galebe çalabileceklerini düşünüyorlar. Çok yanlış. Bu yanlıştan dönmelerini bekliyoruz" dedi.

"HUDUT NAMUSTUR"

Bölgede barış ve istikrarın sağlanmasını, Türk ve Yunan halkının rahat ve huzur içinde yaşamasını, mevcut imkanlardan faydalanarak refahının artırılmasını amaçladıklarına dikkati çeken Akar, şunları dile getirdi:

"Bunu istiyoruz, bunu söylüyoruz. Hiçbir zaman şunu unutmasınlar, Türkiye, hiç kimseye tehdit değildir, güçlü, güvenilir, etkin bir müttefiktir. Bunu herkesin kafasına sokması lazım. Bütün bu iyi niyetimize rağmen herhangi bir şekilde bir oldubittiye izin vermeyeceğimizi, herhangi bir şeklide ne kendimizin ne de Kıbrıslı kardeşlerimizin haklarını çiğnetmeyeceğimizi de herkesin bilmesi lazım. Türkiye Cumhuriyeti olarak, TSK olarak ülkemizin ve milletimizin hak, alaka ve menfaatlerini korumakta, kollamakta, azimli ve kararlıyız, çok şükür buna da muktediriz."

Hudut güvenliğine de değinen Akar, TSK’nın "Hudut namustur" anlayışı içinde kahramanca ve fedakarca görevini yaptığını vurgulayarak, "Mehmetçik, sizler bunları bugüne kadar büyük bir kahramanlıkla, fedakarlıkla yerine getirdiniz. Gerçekten bu millete layık olduğunuzu açık bir şekilde gösterdiniz. Hudutlardaki Mehmetçik, çalışmalarıyla bir taraftan ter döküyor, gerektiğinde de 'ölürsek şehit, kalırsak gazi anlayışıyla' kan dökmeye dahi hazır olduğunu gösteriyor." dedi.

"HEM HUKUKA HEM İNSANLIĞA AYKIRI"

Mülteci sorununun sadece Türkiye'ye ait bir sorun olmaması gerektiğini dile getiren Akar, bu konuda AB başta olmak üzere herkesin elini taşın altına sokması gerektiğini belirtti. "Biz elimizden gelen gayreti gösterdik, göstermeye devam ediyoruz" diyen Bakan Akar, "Maddi ve manevi ne varsa her türlü fedakarlığı yaptık, yapıyoruz. Benzer şekilde komşularımızın da AB'nin de bu konuda gerekli hassasiyeti göstermesi lazım. Ellerini taşın altına sokması lazım. Yunanistan'ın, mültecileri geri itmesi ve bu konudaki insanlık dışı uygulamaları hatta mültecileri ölüme terk etmeleri gerçekten kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

Akar, "Biz Suriye'nin kuzeyinde 5, ülkemizde 4 milyon mültecinin güvenliğini sağlamak, onların insani ihtiyaçlarını sağlamak bakımından büyük bir fedakarlık gösterirken 3-5 kişinin gelmesine karşı Yunanistan'ın aldığı insanlık dışı tedbirleri gerçekten kabul etmek mümkün değil. Bu, hem hukuka hem insanlığa aykırı. Bu konular da zaten AİHM’e taşındı. Yunanistan'ın da tedbirlerini gözden geçirmesi lazım" dedi.

Bakan Akar: 8 uçak 2 helikopterle hava köprüsü kurduk Afganistan'daki tahliyelerle ilgili önemli açıklamalarda bulunan Bakan Akar, 8 uçakla hava köprüsü kurduklarını belirterek "Personel ve vatandaşlarımız 48 saatten az bir sürede tahliye edildi. Gerginliğe rağmen sorunsuz gerçekleştirilen tahliye TSK'nın gücünü göstermiştir" diye konuştu.

Bakan Akar’dan “tahliye” açıklaması Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Afganistan’da görevini yerine getiren Mehmetçiğin gururla Türkiye'ye geri dönüşü için Afganistan'dan tahliyesine başlandığını belirterek, "İntikal faaliyetlerini en kısa zamanda tamamlamayı hedefliyoruz" dedi.