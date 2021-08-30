Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhuriyet Meydanı'nda 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99'uncu yıl dönümü dolayısı ile Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu.

İSTİKLAL MARŞI OKUNDU

Tokat Valiliği, Garnizon Komutanlığı ve Tokat Belediyesine ait çelenklerin anıta konulmasının ardından saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu. Çelenk törenin ardından Cumhuriyet Meydanında düzenlenen bayram törenine geçildi.

60 METRE UZUNLUĞUNDAKİ TÜRK BAYRAĞI İLE YÜRÜYÜŞ YAPILDI

Günün önlem ve anlamını belirten konuşmaların yapıldığı törende halk oyunları ekibi gösteri yaptı. Tören geçişinde 60 metre uzunluğundaki Türk Bayrağını askerler öğrenciler ile birlikte taşıdı. Tören askerlerin geçişleri ile sona erdi.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99'uncu yılı Azerbaycan'da kutlandı Türkiye Bakü Büyükelçiliği'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99'uncu yıl dönümü kutlandı.

Belediye personellerinden gururlandıran 30 Ağustos etkinliği Düzce Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99'uncu yıl dönümünde belediye otobüslerinde farkındalık çalışması gerçekleştirdi.

Meteoroloji'den sağanak uyarısı (30 Ağustos 2021 hava durumu) Meteoroloji'den yapılan son dakika uyarısına göre; Marmara, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Artvin çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenirken yurdun kalan kısmında havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.