Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından tüm kamu kuruluşlarına PCR testi zorunluluğuna ilişkin bir yazı gönderildi. Genelgeye göre aşı olmayan kişilerden kamu kurumlarında da PCR testi istenecek. Testler kayıt altında tutulacak.

HAFTADA BİR KEZ PCR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yaptığı açıklamada "Covid-19 aşısı olmayan işçilerden 6 Eylül 2021 tarihi itibariyle zorunlu olarak haftada birkez PCR testi yaptırmaları işyeri/işveren tarafından istenebilecek, test sonuçları gerekli işlemler yapılmak üzere kayıt altında tutulacaktır" ifadeleri kullandı.

AŞI OLMAYANLAR İÇİN YENİ DÖNEM

Aşı olmayanlar için sosyal yaşamın birçok alanında PCR testi zorunluluğu başlamıştı. Kabine kararlarının ardından hayata geçirilen uygulama artık kamu kurumlarında da geçerli olacak.

Aşı olmayanlar için getirilen PCR testi zorunluluğu şu alanlarda uygulanıyor:

- Yüz yüze eğitim verecek öğretmen ve personel

- Üniversite öğrencileri ve çalışanları

- Uçak seyahatleri

- Şehirler arası otobüs yolculuğu

- Konser, tiyatro, sinema gibi toplu faaliyetler