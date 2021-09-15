Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin teröristlere yönelik operasyonları sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde 4 PKK'lı teröristin ateş destek vasıtaları ve ATAK helikopterleri tarafından etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki teröristlere yönelik operasyonlara kararlılıkla devam ediyor. Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist daha ateş destek vasıtalarımız ve ATAK helikopterlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi."

TURUNCU KATEGORİDEKİ TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

İçişleri Bakanlığı tarafından dün yapılan açıklamada, Eren-13 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ufuk Bingöl Operasyonu kapsamında; 24 Ağustos tarihinde gerçekleştirilen ve 3 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden birisinin 'Terörden Arananlar Listesi'nde 1 milyon TL'ye kadar ödülle turuncu kategoride yer alan 'Diljin Mariya Dersim' kod adlı Saniye Toprak olduğu duyurulmuştu.

Listeye bir çizik daha! 1 milyon TL'lik ödülle aranan terörist öldürüldü Şırnak'ta 24 Ağustos'ta gerçekleştirilen ve 3 teröristin etkisiz hale getirldiği operasyonda, ölen örgüt elemanlarından birinin "turuncu" kategoride 1 milyon liraya kadar öldülle aranan, "Diljin Mariya Dersim" kod adlı Saniye Toprak olduğu ortaya çıktı.

Fırat Kalkanı bölgesinde 4 terörist öldürüldü Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde 4 teröristin öldürüldüğünü açıkladı.