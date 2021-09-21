Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurulu'na katılmak üzere bulunduğu New York'ta, Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor ile bir araya geldi. Yeni Türkevi'nde basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 30 dakika sürdü. Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş da hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta Boris Johnson ile görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile bir araya geldi.

Erdoğan, Türk gençliğine seslendi: Sıradan bir milletin evladı değilsiniz ABD'de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlere seslendi. Erdoğan "Sizler sıradan bir milletin evlatları değilsiniz. Başınızı asla yere eğmeyin. Öz güveninizi asla kaybetmeyin. Çok yakında önemli sorumluluklar üstlenecek ülkemize aşkla sevda ile hizmet edeceksiniz" dedi.