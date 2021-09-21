Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurulu Toplantısı için ABD New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabullerine devam ediyor. Erdoğan, son olarak Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanoviç ile Türkevi’nde bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular konuşuldu. Görüşmede, Hırvatistan heyetinin yanı sıra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da hazır bulundu.

Kremlin açıkladı: Erdoğan’ın Rusya ziyareti için hazırlık yapılıyor Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rusya'ya çalışma ziyareti hazırlığı yaptığını söyledi.

Erdoğan: İkili ticaret hacmimiz 25 milyar dolara ulaşacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “İkili ticaret hacmimizin yılsonunda 25 milyar dolara ulaşmasını bekliyoruz. Siz iş insanlarımızla birlikte salgın sonrası dönemi doğru şekilde değerlendirmemiz halinde 100 milyar dolar hedefimize rahatlıkla ulaşacağımıza inanıyorum” dedi.

Erdoğan-Guterres görüşmesinde ele alınan konular belli oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşmesinde, Suriye, Libya, Afganistan ve Kıbrıs konularını ele aldı.