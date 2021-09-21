Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterliği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres görüşmesine dair açıklamada bulundu. Erdoğan ve Guterres'in görüşmede Suriye, Libya, Afganistan ve Kıbrıs konularını ele aldığı bilgisi paylaşıldı.

Erdoğan, Türk gençliğine seslendi: Sıradan bir milletin evladı değilsiniz Erdoğan, Türk gençliğine seslendi: Sıradan bir milletin evladı değilsiniz ABD'de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlere seslendi. Erdoğan "Sizler sıradan bir milletin evlatları değilsiniz. Başınızı asla yere eğmeyin. Öz güveninizi asla kaybetmeyin. Çok yakında önemli sorumluluklar üstlenecek ülkemize aşkla sevda ile hizmet edeceksiniz" dedi.

Erdoğan, New York'ta BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü Erdoğan, New York'ta BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de bir takım görüşmelerde bulundu.