Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterliği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres görüşmesine dair açıklamada bulundu. Erdoğan ve Guterres'in görüşmede Suriye, Libya, Afganistan ve Kıbrıs konularını ele aldığı bilgisi paylaşıldı.
Erdoğan, Türk gençliğine seslendi: Sıradan bir milletin evladı değilsiniz ABD'de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlere seslendi. Erdoğan "Sizler sıradan bir milletin evlatları değilsiniz. Başınızı asla yere eğmeyin. Öz güveninizi asla kaybetmeyin. Çok yakında önemli sorumluluklar üstlenecek ülkemize aşkla sevda ile hizmet edeceksiniz" dedi.
Erdoğan, New York'ta BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de bir takım görüşmelerde bulundu.
Erdoğan-Guterres görüşmesinde ele alınan konular belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşmesinde, Suriye, Libya, Afganistan ve Kıbrıs konularını ele aldı.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterliği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres görüşmesine dair açıklamada bulundu. Erdoğan ve Guterres'in görüşmede Suriye, Libya, Afganistan ve Kıbrıs konularını ele aldığı bilgisi paylaşıldı.
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