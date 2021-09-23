Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yücel Koç NEW YORK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Şanlıurfa’da yer alan ve ‘tarihin sıfır noktası’ olarak adlandırılan Göbeklitepe’deki dikilitaşların bir sureti, New York’taki BM binasının bahçesinde sergilenmeye başlandı. Ülkemize ve Şanlıurfa’mıza hayırlı olsun” ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında dikilitaş replikasını ziyaretinde çekilen fotoğrafa da yer verdi.

"AMERİKA, AFGAN MÜLTECİLER İÇİN DAHA FAZLASINI YAPMALI"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD’nin Afgan mülteciler konusunda daha fazla sorumluluk alması gerektiğini belirterek, “ABD orada 20 yıldır neden var, önce bu soruların cevabını kendi kendisine vermesi gerek” dedi. Erdoğan, BM 76. Genel Kurul görüşmeleri için bulunduğu New York’ta Amerikan CBS televizyonuna mülakat verdi. Tamamı pazar günü yayımlanacak röportajdan paylaşılan bir bölümde, Türkiye’nin “mülteci ambarı” olmayacağı yönünde sözleri hatırlatılan ve “Afgan mültecilerin sorumluluğunu ABD’nin mi alması gerektiği” sorusu yöneltilen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Şu anda ABD zaten bu tür sorumlulukları yerine getirmedi. Bizim ülkemizde şu anda kayıt dışı 300 binden fazla Afgan mülteci var. Ülkemizin hâlâ Afgan mültecileri almaya gücü yetmez” değerlendirmesinde bulundu.

İklim hamlesi sınıf atlatır İklim Değişikliği Araştırma Derneği Başkanı Bozoğlu “İklim Anlaşması’na taraf olmak, uluslararası desteği ve 100 milyar dolarlık fondan gelecek payı artıracak” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, FIFA Başkanı Infantino’yu kabul etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FIFA Başkanı Gianni Infantino’yu kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM kürsüsünde Turkovac sözü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda önemli açıklamalar yaptı. Koronavirüs aşısı konusunda dünyada eşitsizlik olduğunu belirten Erdoğan, "Yerli aşımızı yakın zamanda milletimizle birlikte tüm insanlığın istifadesine sunacağız" ifadelerini kullandı.