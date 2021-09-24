Türkiye Gazetesi

İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nuri Zafer Kurugöl, katıldığı bir canlı yayında bir bebeğe Hepatit B aşısı yerine Covid-19 aşısı yapıldığını iddia etti. Kurugöl, bu durumun bebeklerde hiçbir yan etki olmadığını, hatta antikor sağladığını ifade ederek, sonuçların ünlü bir tıp dergisinde yayımlanacağını söyledi.

ÜMİT ÖZDAĞ DA TEPKİ GÖSTERDİ

Onun bu açıklamalarına sosyal medyadan tepki yağdı. Tepki gösterenlerden biri de Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dı. Özdağ, #DrZaferKurugölTutuklansın etiketiyle "Her alanda hata-yanlışlık yapılır, kabul edilir ,düzeltilir ama insan sağlığında hataya ve hatta şüpheye dahi yer yoktur. Yavrularımızın üzerinde deney yapılması ve bunun yanlışlıkla denilerek savunulması kabul edilemez" paylaşımında bulundu.

BAKAN KOCA, ÖZDAĞ'I ARADI

Özdağ, paylaşımında bebeğe Covid-19 aşısı yapıldığının kanıtı olduğu öne sürülen bir belge paylaştı. Ancak daha sonra yaptığı açıklamada bu belgenin Covid aşısı için hazırlanmamış olduğunu söyledi. Ümit Özdağ "Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca telefon etti. Tweette atılan belgenin 2020'de yapılan bir K vitamini olduğunu söyledi" açıklamasında bulundu.



Öte yandan, Kurugöl ve onun iddialarına yönelik Sağlık Bakanlığı tarafından soruşturma açıldı

Yanlışlıkla Covid aşısı yapılan bebeğin durumunun iyi olduğu açıklandı İzmir'de bir aile hekimliğinde 1 aylık bebeğe yanlışlıkla Covid-19 aşısı yapıldığı iddia edilmişti. Bu iddia Türkiye'nin gündemine oturdu. İşte aşının yapıldığı bebeğin son durumu.

Bebeğe yanlışlıkla koronavirüs aşısı yapıldığı iddiasına soruşturma Sağlık Bakanlığı, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde görevli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zafer Kurugöl'ün, bebeğe yanlışlıkla koronavirüs aşısı yapıldığı iddialarına ilişkin soruşturma başlattığını duyurdu.