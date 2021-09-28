Türkiye Gazetesi

YÜCEL KAYAOĞLU

Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Biyoteknoloji Enstitüsü (TÜSEB) koordinasyonunda yürütülen yerli aşı çalışmalarında sona yaklaşılıyor. Yaklaşık bir yıldır çalışmaları süren yerli aşı TURKOVAC’ın üçüncü faz denemeleriyle birlikte, aşının hatırlatma dozu olarak kullanılması konusunda ayrı bir çalışma yürütülüyor. Aşının birinci faz çalışmaları 44, ikinci faz çalışmaları ise 250 gönüllüyle yürütül-müştü. Üçüncü faz çalışmalarına gönüllü olarak katılmak isteyenlerin sayısının 1,5 milyon kişiyi aştığı belirtilirken, bu aşamanın 40 bin gönüllüyle tamamlanması hedefleniyor.

Öte yandan ekim ayı sonuna doğru TURKOVAC’la ilgili acil kullanım onayı sürecinin de başlayabileceği kaydediliyor. Yerli aşının Faz-3 çalışmaları 18-55 yaş arası gönüllüler ile üçüncü doz olarak kullanımına ilişkin denemelerine ise 18-39 yaş grubundaki iki doz Sinovac aşısı uygulanan ve üzerinden 90 gün geçen kişilerle yürütülüyor. Aşıyla ilgili hayvan deneylerinde İngiliz varyantı Beta’ya karşı yüzde 100 etkin olduğu açıklanmıştı. Delta varyantına karşı etkinliği de araştırılıyor. Aşı çalışmalarında yer alan uzmanlar özellikle üçüncü doz etkinliğinin yüksek çıkmasını durumda aralıktan itibaren Türkiye’deki hatırlatma dozlarının yerli aşı ile yapılabileceğini dile getiriyor.

YERLİ AŞIYA YOĞUN İLGİ

Türkiye’de aşısızların 8,5 milyon civarında olduğunu belirten uzmanlara göre yerli aşının kullanıma girmesiyle aşıya ilgi daha da artacak. Yerli aşı için gönüllü sayısının bu ilgiye işaret ettiği ve aynı zamanda Türkiye’de aşı olmayanların büyük bölümünün yerli aşıyı beklediğinin göstergesi olduğu değerlendiriliyor. Ayrıca yerli aşının seri üretimi konusunda üç ayrı şirketle anlaşmaya varıldığı, iki ayrı tesiste üretimi konusunda planlama yapıldığı belirtiliyor. Uzmanlar, yerli aşının tıpkı Çin aşısı gibi ölü virüsten üretildiğine dikkat çekerek “Bir virüsü alıp öldürüp onu aşıya dönüştürmek zaman alan zor bir süreç. Bu sebeple Türkiye’de günlük kapasite 300 bin doz civarında olacak” görüşünü dile getirdi.

TURKOVAC'ta işler yolunda: Bin 100 gönüllü, sıfır yan etki Kayseri Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Ayşin Kılınç Toker, yerli aşı TURKOVAC'ın Türkiye genelinde bin 100 gönüllüye uygulandığını ve takip edilen gönüllülerde bir yan etki dönüşünün olmadığını söyledi.

Vatandaşları 'TURKOVAC' heyecanı sardı Covid-19 Çağrı Merkezine gelen çağrılar vatandaşların yerli aşı TURKOVAC'a yoğun ilgi ve beklentisini ortaya çıkardı. Antalya İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı çağrı merkezini arayan birçok vatandaş, acil kullanım onayı çıkması halinde Ekim ayında seri üretime geçilmesi beklenilen TURKOVAC aşısını olmak istediği bildirildi.