Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, günlük kava tahminini yayınladı. Buna göre; 25 ilde sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Özelde yağışların, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı bekleniyor.

29 EYLÜL HAVA DURUMU

Yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Burdur, Ankara'nın kuzeyi, Çankırı, Konya, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri, Antalya’nın iç kesimleri, Hatay ve Kırklareli kıyıları ile Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.



SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE SEYREDECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının güneybatı kesimlerde mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, güney kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri öğleden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, Anadolu yakası ile Avrupa yakasının kuzey kesimleri aralıklı sağanak yağışlı 22

İzmir: Az bulutlu 29

Adana: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31

Antalya: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 20

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı (Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor) 20

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 31

Sıcaklıklar 4 derece daha artacak Yağışlı günlerin ardından Eylül ayının son günlerinde sıcak havanın etkisine giren tüm yurtta bugün yağış beklenmiyor. Sıcaklıkların ise 2 ile 4 derece arasında yükseleceği öngörülüyor.

BM’den sıcaklık uyarısı: “Dünya, felaket bir yolda” Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Dünya, 2.7 derecelik sıcaklık artışına doğru felaket bir yolda" dedi.