Türkiye Gazetesi

Sivas Valiliğinin destekleriyle geçen sezon yapımı tamamlanarak hizmete açılan bungalov evler büyük ilgi görüyor. Norveç ve İsveç'te bulunan dağ evlerini andıran ve ilk etapta Sivas Yıldız Dağı Kayak Merkezinde 10 adet yapılan bu evler ilgi görünce Sivas Valiliği harekete geçti. Kayak merkezinde hali hazırda bulunan 10 adet bungalov yanına 15 adet daha bungalov ev yapımına başlandı. Sivas Valisi Salih Ayhan, Yıldız Dağı Kayak Tesisleri ve bungalov evleri ve Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi ile Sıcak Çermik arasındaki bağlantı yolu, Yıldız Dağı Yakupoğlan-Yusufoğlan köy yolu asfalt sathi kaplama çalışmalarında incelemelerde bulundu. Yetkililerden bilgi alan Vali Ayhan, hedeflerinin Yıldız Dağı Kayak Merkezinde bir kış köyü oluşturmak olduğunu söyledi.

GENÇLİK KAMPLARI BURADA DÜZENLENECEK

Sivas’ın cazibe merkezi olan Yıldız Dağı Kayak Merkezi’nin özellikle sosyal ve eğitim hayatına da katkılar sağladığını ifade eden Vali Salih Ayhan, "Tabi biz bu dağı sadece kış döneminde değil aynı zamanda dört mevsimde etkin ve aktif bir şekilde dinamik bir şekilde kullanmak istiyoruz. Bu sene de gençlik kampları adı altında 5 bine yakın evladımızı bu dağda otelimizde ve tesislerimizde ağırladık ve bu konuda da ciddi manada çok olumlu geri dönüşler oldu. Bunu da inşallah devam ettireceğiz, daha da artıracağız. Adrenalin tutkunu bazı sporcuları, doğasever sporcuları ağırladık. Sivas merkezle ve çevresiyle bu dağımızı daha da yakınlaştıracağız, etkin bir şekilde kullanacağız" şeklinde konuştu.

25 BUNGALOV EV HİZMETE AÇILIYOR

Geçen sene Yıldız Dağı’na yapılan 10 bungalov eve büyük rağbet gösterildiğini ve bu sene 15 tane daha bungalov ev daha yapıldığını belirten Vali Ayhan, "Salgın döneminde vatandaşlarımız biraz daha içe dönük aile ortamlarını arzu ediyorlardı ve bunda da çok büyük olumlu tepki aldık. Büyük bir destek görünce şuan ilave mevcutları da ıslah ederek daha da üst versiyonu 15 adet daha yapıyoruz. Hedefimiz burada bir kış köyü yapmak. Dağımızı daha kullanılabilir sadece kayak yapanlar değil o görselliğe, kışın o güzelliğini de yaşatmak için de böyle tesisler yapıyoruz. Tesislerimiz her yönüyle entegre. Alt yapısı, üst yapısı, ulaşımı ve bu minvalde de titizlikle üzerinde durarak atıl kalmamasını buraya harcadığımız emek ve paranın da boşa gitmemesi için de sürekli tesisimizi yeniliyoruz ve vatandaşlarımızın da ilgisi gittikçe artmaktadır" dedi.

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