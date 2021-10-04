Türkiye Gazetesi

Balıkesir’in en büyük süt ve süt ürünleri fabrikalarından olan ve 2019 yılında kayyum atanarak hakkında iflas davası görülen Yörsan davasında yeni bir gelişme yaşandı. Birleşik Arap Emirlikleri merkezli bir şirket tarafından 2014 yılında satın alınan Yörsan 2018 yılında B.A.E şirketi ise Türkiye'deki fonlarını ABD'li bir şirkete sattı. Şirkette yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle konkordato ilan edilen Yörsan’ın iflas talebi Susurluk Asliye Hukuk Mahkemesi'nde kabul edildi. Yörsan, Susurluk İcra İflas Dairesinin 2020/1 sayılı İflas Kararına istinaden 17 Ocak 2022 tarihinde satışa çıkarılacak.

YÖRSAN 20’DEN FAZLA ÜLKEYE İHRACAT YAPIYORDU

Yörsan, Yörükler Gıda Limited Şirketi adıyla 1964 yılında Susurluk’ta kuruldu. Susurluk’ta bulunan bir mandıranın alımıyla başlayan 1984’te inşa edilen fabrikanın faaliyete başlamasıyla Yörsan A. Ş. Adını aldı. 1985 yılına gelindiğinde ise pastörize süt üretimine ve kültür peynirciliğine başlayarak, yüzlerce kişiye istihdam sağladı. Binlerce üreticinin sütlerini satın alarak yöredeki üreticilere destek olan Yörsan, ağırlıklı olarak süt, peynir, ayran, tereyağı, kaymak ve krema olmak üzere süt ürünlerini ABD, Japonya, KKTC ve Orta Doğu ülkeleri de dahil olmak üzere 20'den fazla ülkeye ihracat yapıyordu.





Gelecek vadeden işletmeler iflastan kurtarılacak İcra ve İflas Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmî Gazete'de yayımlandı.