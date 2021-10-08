Türkiye Gazetesi

NASA'nın resmi Instagram hesabında Salda Gölü'nde suyun altından görünen kayalara ait bir fotoğrafa yer verildi.

Fotoğrafın altında ise "Mars'ın milyarlarca yıl önce nasıl göründüğünü hiç merak ettiniz mi? Biz ettik." ifadesi kullanıldı.

JEZERO KRATERİNDE 3,5 MİLYAR YIL ÖNCE DELTA OLABİLİR

Bugün Mars'ın yüzeyinin Salda Gölü'ndeki gibi bir su görüntüsünden mahrum olduğuna işaret edilen metinde, Mars'ta yer alan Jezero kraterinde 3,5 milyar yıl önce bir nehir ve delta olabileceğinin düşünüldüğü aktarıldı.

MARS'TAKİ MİLYARLARCA YIL ÖNCEKİ YAŞAM İZLERİNE ULAŞILABİLMESİ UMULUYOR

"Türkiye'deki Salda Gölünün kenarından çekilen bu fotoğraftaki kayalar, bilim insanlarının Kızıl Gezegen'in milyarlarca yıl önceki görüntüsüne benzediğini düşündüğü bir bölge" ifadesine yer verilerek, bilim insanlarının Dünya üzerindeki mikrobiyal fosilleri incelediği ve Mars'taki milyarlarca yıl önceki yaşam izlerine ulaşabilmeyi umduğu belirtildi.

NASA: Salda Gölü’yle Mars'ı anlayacağız NASA mühendisleri Mars'ın Jezero Krateri’ndeki mineral ve tortularının benzerini Burdur’daki Salda Gölü’nde buldu. Instagram hesabından Salda Gölü’nü paylaşan NASA, Salda Gölü’yle Mars'ın eski halini daha iyi anlamayı hedefliyor.

NASA, Mars'tan ilk kaya örneğini aldı ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) Mars'a gönderdiği Persevarence keşif aracının Mars’tan ilk kaya örneğini aldığı bildirildi.