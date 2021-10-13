Türkiye Gazetesi

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, yerli ve milli ürünlerin üretimi için çalışma ve yatırımlarını hızlandırdı. 2022 yılının Şubat ayında faaliyete geçmesi planlanan “Demir Kuş” olarak adlandırılan uçuş kontrol sistemi entegre test tesisi, Türkiye’de havacılık alanında bir ilk olacak. Projelerin geliştirilmesini kolaylaştıracak altyapı çalışmalarının sürdürüleceği Demir Kuş tesisi ile HÜRJET ve HÜRJET’in farklı konfigürasyonlarının kritik sistemlerinin birbirleri ile entegre olarak test edilmesi ve doğrulanması için güçlü bir altyapı sağlayacak.

MİLLİ MUHARİP UÇAĞI TEST EDİLECEK

Demir Kuş tesisinde, Milli Muharip Uçak için de kullanılacak, test tesisi ile uçak üzerinde kullanılacak bütün uçuş kritik ekipmanlar test edilecek. Gerçekleştirilen testlerde Uçuş Kontrol Sistemi, Hidrolik Sistem, İniş Takımı Sistemi, Elektrik Sistemi (Simülasyon ve gerçek), Basitleştirilmiş Kokpit ve Aviyonik Sistemler yer alacak. Yaklaşık 50 kişinin çalışacağı tesisin 30 yılı aşkın bir süre ile faaliyet göstermesi hedefleniyor.

“TÜRKİYE’DE İLK DÜNYADA SAYILI”

Kurulacak test tesisi ile ilgili konuşan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, "Ülkemiz için ilkleri yapmaya devam ediyoruz. Bu yapı Türkiye’de bir ilk ve dünyada sayılı firmaların kabiliyetleri arasında yer alıyor. Karşı yükleme sistemleri ile uçağın tüm kontrol yüzeylerine, çevresel şartlardan dolayı meydana gelecek olan ve manevralar esnasında maruz kalınabilecek yükleri uygulayarak, uçuş kontrol sistemi çıktılarının gözlemlenmesine olanak sağlanacak. Gerçek zamanlı kayıt, yeniden oynatma ve anlık analiz özellikleri ile toplanan veriler 'Sanal İkiz' konseptinin çalışması için de öncül veri merkezi olarak tasarlandı" dedi.

‘Milli Muharip Uçak’ 15. Savunma Sanayii Fuarı’nda görücüye çıktı Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen Milli Muharip Uçak (MMU), ‘15. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF’te görücüye çıktı. Dünya kamuoyunun da önemle takip ettiği Milli Muharip Uçak’ın Mart 2023’te hangardan çıkarılması hedefleniyor.