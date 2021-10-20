Türkiye Gazetesi

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yapılan düzenleme kapsamında e-Devlet kapısında sunulan hizmetlere bir yenisi daha eklendi. E-imza almak isteyenler başvuru merkezine gitmeden 21 Aralık 2021 Salı gününden itibaren e-Devlet kapısı üzerinden başvurularını yapabilecek. Ayrıca TC kimlik kartları, elektronik imza atabilmek için kullanılabilecek.

YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ YAPILDI

Türkiye’de 5 milyonun üzerinde elektronik imza kullanıcısının olduğunu ve her geçen gün arttığını söyleyen e-İmza TR Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Kılıç, "Yüz yüze kimlik doğrulama zorunluluğundan dolayı vatandaşlarımız bizzat başvuru merkezimize gelmek zorundalar. Bu durum e-imza almak isteyen vatandaşlarımız için büyük bir zaman kaybına yol açıyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından hazırlanan yönetmelikle değişiklik yapıldı. Yapılan değişiklikle 21 Aralık 2021 tarihinden itibaren kimlik doğrulama işlemleri artık uzaktan yapılabilecek" dedi.

HEM ZAMAN HEM NAKİT TASARRUFU SAĞLAYACAK

Kılıç, "Resmi Gazete de yayımlanan yönetmenliğe göre; e-imza başvuruları e-devlet üzerinden yapılacağı gibi, yapay zekâ yöntemi ve video konferans yöntemiyle de yapılabilecek. Yani vatandaşlarımız e-devlet üzerinden e-imza başvurusunu bulunduğu her hangi bir ortamda, zaman sınırı olmaksızın, günün herhangi saatinde yapabilecek. Yaptıktan sonra e-imza özel bir kurye tarafından bir ya da iki gün içerisinde adresine teslim edilecek. Bu yöntemle hem zamandan tasarruf sağlanırken, hem de nakit tasarrufu yapılacak. Kâğıt masrafları azaldığı içinde doğaya daha uyumlu ve daha az zarar verici bir model ortaya çıkacaktır" şeklinde konuştu.

KİMLİK KARTLARINA DA E-İMZA YÜKLENEBİLECEK

Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartları artık güvenli elektronik imza atabilmek içinde kullanılabileceklerini belirten Kılıç, "Ayrıca elektronik imza kanunun uygulanması yönetmenliğinde yapılan ve Resmi Gazete de yayımlanan tebliğ ile birlikte Türkiye Cumhuriyeti kimlik sahipleri yani çipli kimlik kartına sahip olan vatandaşlar, kimliklerine nitelikli elektronik sertifika yani e-imza yükletebilecek. Bu işlem kimlik erişim cihazları vasıtasıyla yapılacak. Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartına elektronik imza yükletmek isteyen vatandaşlarımız, kimlik erişim cihazı bulunan her noktadan birkaç dakika içerisinde Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartına e-imza yükletebilecek" ifadesini kullandı.

Bakan Soylu açıkladı: E-imza kimlik kartlarına yüklenecek İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Yakın bir zamanda e-imzayı da Türkiye Cumhuriyeti kimlik cüzdanlarımıza koymuş olacağız" dedi.