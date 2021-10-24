Türkiye Gazetesi

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Ahmet Şekip Ersoy Kültür Merkezi'nde düzenlenen partisinin 6. Olağan İl Kongresi'nde konuştu. Başkan Destici, 1982 anayasasının değişmesi gerektiğini söyledi.

BBP olarak bu tür anayasa değişiklikleri gündeme geldiğinde destek vermeye devam edeceklerini dile getiren Destici "Sayın Cumhurbaşkanının 'gelin şu anayasayı değiştirelim yeni bir anayasa yapalım' teklifine de 'evet' dedik. 'Evet' demekle de kalmayıp Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP), genel başkanına da, İYİ Parti'nin genel başkanına da, diğer partileri de ziyaret ederek onların da yeni bir anayasa çalışması yaparak bu darbe anayasasından kurtulmak için katkı vermelerini istedim. Hala daha bu isteğimizi devam ettiriyoruz. Biz, PKK'nın siyasi uzantısı ve şubesi hariç, diğer siyasi partilerimiz bir araya gelsin ve artık darbe anayasasından Türkiye kurtulsun istiyoruz. Onları niye ayırt ediyorum, çünkü hiçbir zaman Türkiye'nin ve Türk milletinin partisi olmadılar. PKK'nın uzantısılar ve bakın şimdi bazı siyasi partiler de CHP başta olmak üzere, onların desteğini kaybetmemek için, 'Kürt sorunu vardır' diye bir mesele ortaya atıyor. Kürtler bizim kardeşimiz, biz Türk, Türkmen, Çerkez, Boşnak, Abhaz, Alevi, Sünni, hiç bugüne kadar ayırt ettik mi siz buna şahitsiniz" dedi.

Mustafa Destici: Terörle mücadele kararlılıkla devam edecektir Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici terör ile mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini söyledi.

"BİZİM SAFIMIZ BELLİ"

Destici, 40 il ve 60 ilçeyi ziyaret ettiğini dile getirerek, adaylarıyla Cumhur İttifakı içerisinde yer alacaklarını belirtti. Destici "Bizim safımız ve tarafımız bellidir. Biz PKK'nın siyasi uzantısının olduğu tarafta, ister aşikar olsun, ister gizli kapaklı olsun, yer almayız. Biz şehit kanları ellerinde olanlarla tokalaşmayız çünkü bizim şehitlerimize hürmetimiz, saygımız var. Biz iktidara gelmek için, bir belediye kazanmak için PKK'nın siyasi uzantılarının desteğini de istemeyiz. Bizim onların olduğu safta olmamız mümkün değildir. Kimse bize şunu anlatmasın, 'efendim bizim ittifakımızda HDP yok' yani çocuk kanmaz buna çocuk..." diye konuştu.

BBP Genel Başkanı Destici’den AİHM’nin Demirtaş kararına tepki Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, pandemi sürecinde zor günler yaşayan esnaf ve işsizler için siyasi partilere ve hükümete çağrıda bulundu. Destici, AİHM’nin Demirtaş kararı için “Adil bulmuyoruz” ifadelerini kullandı.

"MERAL AKŞENE YUKARI TÜKÜRSE BIYIK, AŞAĞI TÜKÜRSE SAKAL"

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğuna ilişkin Destici, şunları kaydetti: Kılıçdaroğlu, 'Demirtaş niye hapiste?', Karamollaoğlu da 'hemen tahliye edilmesi lazım' diyor Aynısını Babacan, Davutoğlu söylüyor, Akşener de sessiz kalıyor. Çünkü onun işi biraz daha zor yukarı tükürse bıyık, aşağı tükürse sakal. Akşener dese ki 'efendim HDP terör örgütünün uzantısıdır' bu sefer gelecek oy var, ittifak hassasiyeti var, demese bu tarafta milliyetçi kesimden beklediği oylar var. Benim sözüm 'bırakılsın' veya 'tahliye edilsin' diyenleredir. 6-8 Ekim olaylarında Selahattin Demirtaş'ın çağrısıyla HDP örgütleri, PKK uzantıları, başta Diyarbakır olmak üzere, 30'a yakın vilayetimizde sokaklara dökülmedi mi, ayaklanmadılar mı? Başta Yasin Börü olmak üzere, 2'si polis, 37 insanımızı katletmediler mi, bunların 35 tanesi Kürt evladıydı. Bu Demirtaş'ın çağrısıyla olmadı mı? Meydanda, açık mitingde bebek katili İmralı canisi için 'biz onun heykelini dikeceğiz' demedi mi? Doğubayazıt mitinginde, 'burada özgür Kürdistan' yani 'PKK Kürdistanı kurulacak ve herkes de bunu görecek' demedi mi? Bunları diyen ve 37 kişinin canına kastedilmesinin azmettiricisi olan bir adam cezaevinde olmayacak da nerede olacak.

Destici: Öncelikle ve ivedilikle TBMM'nin teröristlerden temizlenmesi gerekiyor BBP Genel Başkanı Destici, "Terörle mücadele sadece dağda, sınır içinde ya da sınır dışında eline silah almış teröristle mücadele değildir. Terörle mücadele, terörün ve terörizmin tüm unsurlarına karşı topyekun yapıldığı zaman sonuç verir." dedi.

BBP Genel Başkanı Destici: 'İstanbul Sözleşmesi'ni yırtıp atmamız lazım' ​İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı Yasa hakkında konuşan Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, “Evliliğin hafifletildiği, evlilik dışı ilişkilerin normal gösterildiği hatta özendirildiği, boşanmaların ve nikah dışı, evlilik dışı ilişkilerin teşvik edildiği bir sözleşmeyi bırakın muhafaza etmeyi bizim derhal behemehal yırtıp atmamız lazım” dedi.