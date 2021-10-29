Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Kırıkkale'nin koronavirüs ikinci doz aşılmasında yüzde 75 seviyesini geçtiğini açıkladı. Bakan Koca, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "Kırıkkale ikinci doz aşı oranında yüzde 75’in üzerine çıkarak mavi kategorisine geçti. Aşı oranı düşük tüm illerimizde bu hedefe ulaşmalıyız" ifadesine yer verdi.
Bakan Koca: Adana mavi kategorisine geçti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Adana mavi kategorisine geçti” dedi.
Çankırı da mavi kategoriye geçti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çankırı'nın Kovid-19'a karşı ikinci doz aşı oranında yüzde 75'i geçerek mavi kategorideki iller arasına girdiğini bildirdi.
Bakan Koca duyurdu, Kırıkkale aşılamada 'mavi' kategoriye geçti
29.10.2021 - 22:43 | Son Güncelleme: 29.10.2021 - 22:23
Türkiye Gazetesi
Bakan Koca, Kırıkkale'nin ikinci doz aşılamada yüzde 75 seviyesini aşarak 'mavi' kategoriye girdiğini duyurdu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Kırıkkale'nin koronavirüs ikinci doz aşılmasında yüzde 75 seviyesini geçtiğini açıkladı. Bakan Koca, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "Kırıkkale ikinci doz aşı oranında yüzde 75’in üzerine çıkarak mavi kategorisine geçti. Aşı oranı düşük tüm illerimizde bu hedefe ulaşmalıyız" ifadesine yer verdi.
Etiketler : bakan koca,korona,covid 19,aşılama,
808227 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/808227.aspx
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