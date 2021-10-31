Türkiye Gazetesi

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, bir sokak röportajında, "Ben muz yiyemiyorum, siz kilolarca muz alıyorsunuz" söylemi sonrası 8 Suriyelinin sosyal medyadan provokatif paylaşımda bulunduklarını tespit etti.

Ekipler, hemen operasyon düzenledi. 1'i yaşı küçük olmak üzere 8 kişi yakalandı. Yaşı küçük şüpheli, Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Diğer zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Muz paylaşımları yapan 11 yabancı şüpheli yakalandı, 11’i aranıyor Sokak röportajı sırasında vatandaşın 'muz yiyemiyorum' ifadesi üzerinden sosyal medya platformunda videolar çeken yabancı uyruklu 31 şüphelinin 11’i sınır dışı edilmek üzere gözaltına alındı.

İçişleri Bakanlığı'ndan provokatif muz akımıyla ilgili açıklama Sosyal medyada bir vatandaşın muz alamadığını dile getirmesi üzerine Suriyeli sığınmacılar video paylaşım sitelerinde "muz yeme" akımı başlattı. Polis ekiplerince gözaltına alınan 7 kişinin sınır dışı edilmesi için harekete geçildi.