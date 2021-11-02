Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Elazığ ikinci doz aşı oranında yüzde 65’in üzerine çıkarak sarı kategorisine geçti. Aşı oranı düşük tüm illerimizde yüzde 75 hedefine ulaşmalıyız. Geç kalanlar, yarın kolları sıvayalım” ifadelerine yer verdi.
Bakan Koca duyurdu, Kırıkkale aşılamada 'mavi' kategoriye geçti Bakan Koca, Kırıkkale'nin ikinci doz aşılamada yüzde 75 seviyesini aşarak 'mavi' kategoriye girdiğini duyurdu.
Koca: Bilim Kurulu'nun böyle bir kararı yok Sağlık Bakanı Koca, "Okulların kapanması ihtimalinden söz eden bir habere rastladım. Haber yanlıştır. Bilim Kurulumuzun böyle bir gündemi yok" dedi.