Türkiye Gazetesi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çiftlik Bank davası kapsamında aranan Fatih Aydın’ın 2 Kasım 2021 Salı günü saat 18.30 sıralarında yakalanarak yurt dışından havayolu ile ülkemize getirilmesiyle ilgili açıklama yaptı.

HERHANGİ BİR KASIT YOK

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklama şöyle; “Şahsın İstanbul Havalimanı'ndan çıkışı sırasında üzerinde Fenerbahçe Spor Kulübü formasının bulunması, güzide kulübümüzün taraftarlarında haklı bir üzüntü ve tepkiye yol açmıştır. Yurt dışından gelişi sırasında şahsın üzerindeki siyah bir tişörtün altına forma giydiği, havalimanı çıkışında sağlık kontrolü sırasında kelepçesiz, polis bulunmayan ortamda yapılan sağlık kontrolünden formayla çıktığı görevlilerimizce tespit edilir edilmez, araç içerisinde siyah tişörtü tekrar giydirilmiştir. İl Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemleri sırasında üzerinde siyah tişört bulunmaktadır. Fenerbahçe taraftarının hassasiyetini anlıyor ve aynı hassasiyeti yürekten paylaşıyoruz. Üzüntüyle karşıladığımız bu olayda herhangi bir görevlimizin kasıt veya art niyetli yaklaşımı söz konusu olamaz” denildi.

NE OLMUŞTU?

Çiftlik Bank davasının sanığı Mehmet Aydın'ın Uruguay'da tutuklu bulunan ve Türk makamlarına iadesi tamamlanan ağabeyi Fatih Aydın havalimanına sivil kıyafetle iniş yaptıktan sonra basının önüne Fenerbahçe forması giyerek çıkması Fenerbahçe camiasını kızdırmıştı. Fenerbahçe taraftarı duruma sosyal medyadan tepki göstermişti.

'Tosuncuk'un ağabeyi Fatih Aydın sorguda "Çiftlik Bank" davasının sanığı Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın'ı taşıyan uçak İstanbul'a indi. Zanlı, Emniyet'te sorguya alındı.