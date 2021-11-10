Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığı tarafından 10 Kasım 2021 koronavirüs tablosu açıklandı. 24 saatlik verilere göre 27 bin 259 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 203 oldu. Bir günde toplam 358 bin 251 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 27 bin 513 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 79,60 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 89,78 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 117 milyon 866 bin 846’ya yükseldi.

AŞILAMA SIRALAMASI

10 Kasım 2021 günü açıklanan verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 83,7 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Ordu’yu Amasya, Muğla, Osmaniye, Kırıklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Edirne takip etti.

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 54,7 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı sırasıyla Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt takip etti.

"YÜKSEK AŞI ORANI VE TEDBİR VİRÜSÜN GÜCÜNÜ KIRAR"

Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Aşı olmak, yeni dozları gününde yaptırmak, salgın tedbirlerine uymak düşünülenden büyük sonuçlara yol açacaktır. Çünkü Covid-19 aşısı ve tedbirler bizleri koruma altına almakla kalmaz: virüsün yayılma, yaşama alanını daraltır. Yüksek aşı oranı ve tedbir virüsün gücünü kırar” dedi.

9 Kasım 2021 koronavirüs vaka sayısı açıklandı Sağlık Bakanlığı 9 Kasım 2021 koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 359 bin 560 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 662 kişinin testi pozitif çıktı, 196 kişi yaşamını yitirdi.

8 Kasım 2021 koronavirüs tablosu geldi, 27 bin 824 yeni vaka var Sağlık Bakanlığı, 8 Kasım 2021 koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 27.824 kişinin testi pozitif çıktı, 187 kişi hayatını kaybetti.