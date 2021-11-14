Türkiye Gazetesi

Koronavirüs vakalarının ciddi artış kaydettiği; Brezilya, Güney Afrika, Nepal ve Srilanka için Türk Hava Yolları'ndan önlem kapsamında alınan yeni kararlar açıklandı. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün'ün duyurduğu açıklamada, söz konusu ülkelere gerçekleştirilecek uçuşların durdurulduğu bildirildi.

"UÇUŞLAR İKİNCİ BİR BİLDİRİME KADAR DURDURULDU"

Türk Hava Yolları, koronavirüs nedeniyle bazı ülkelere uçuşlarını durdurdu. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, Twitter hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı. Seyahat sağlığı ve güvenliliğinin THY için en öncelikli konu olduğunu söyleyen Üstün, paylaşımında şunlara yer verdi: "COVID-19 tedbirleri kapsamında Brezilya, Güney Afrika, Nepal ve Sri Lanka uçuşlarımız 15 Kasım (bu gece) saat 00:00 itibarıyla ikinci bir bildirime kadar durdurulmuştur."

THY Avrupa'da ikinci sırada Türk Hava Yolları, 1-7 Kasım arasında günlük 1020 sefer yaparak Avrupa'da en çok uçuş yapan 2. hava yolu şirketi oldu.

THY'de yurt içi uçuşlarında ikram servisi yeniden başladı Geçtiğimiz sene pandemi nedeniyle yurt içi uçuşlarında ikramları kaldıran Türk Hava Yolları yaptığı açıklama ile ikram servisinin geri geldiğini duyurdu.

THY'den iç hatlarda HES izni hatırlatması Türk Hava Yolları (THY), 6 Eylül'den itibaren, iç hat uçuşlarında Web ve mobilden rahatlıkla Check-in yapmak için HES uygulamasında gerekli izinlerin verilmesi gerektiğini hatırlattı.

THY'nin iç hatlarda PCR testi zorunluluğu başlıyor Türk Hava Yolları, 6 Eylül'den itibaren, iç hat uçuşlarında koronavirüs aşısı olmayan yolculara PCR testi zorunluluğu olduğunu hatırlattı.