Türkiye Gazetesi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre; Erzurum'un Köprüköy ilçesi merkezli 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 15.40'ta meydana gelen depremin 6,94 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Deprem, Doğu Anadolu bölgesinin tamamında hissedildi.

Erzurum Valisi Okay Memiş, can kaybının yaşanmadığı depremde birkaç köyde yıkım olduğu yönünde ihbar aldıklarını bildirdirken, Topçu Mahallesi'nde enkaz altında kalan 2 kişinin sağ çıkarıldığını bildirdi. Aynı zamanda Köprüköy-Hınıs arasında heyelan meydana geldi ve yol kapandı.

OLUMSUZ İHBAR BULUNMUYOR

AFAD tarafından yapılan açıklamada, "Geçmiş olsun Erzurum. Köprüköy ilçesinde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem sonrası, şu an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

BAKAN KURUM: İNCELEME BAŞLATILDI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Erzurum'un Köprüköy ilçesi merkezli 5,1 büyüklüğündeki depremin ardından ekiplerin inceleme başlattığını bildirdi.

Kurum, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Merkez üssü Erzurum'un Köprüköy ilçesi olan 5,1 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İl Müdürlüğü ekiplerimizi gerekli incelemeleri başlatmaları için bölgeye sevk ettik. Erzurum'umuza ve ülkemize geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

Düzce'de bir deprem daha meydana geldi Düzce'de saat 15.40'ta 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem İstanbul'da ve çevre illerden de hissedildi. Depremin ardından vatandaşlar büyük korku yaşarken 3.9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Deprem Bolu'da da hissedildi.

Deprem korkusundan bayıldı Düzce'de yaşanan 5,0 büyüklüğündeki depremdeki korku ve panik kameralara yansıdı. Bir kadın baygınlık geçirdi.