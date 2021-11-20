Türkiye Gazetesi

Tüm Türkiye'yi hüzne boğan haber dün öğlen saatlerinde gelmiş, Mersin'in Gülnar ilçesinde ailesinin çadır kurduğu sırada ormanlık alanda kaybolan 2,5 yaşındaki Müslüme Yağal'ın cansız bedeni bulunmuştu. 10 gün sonra cansız bedenine ulaşılan minik Müslüme'nin gözaltına alınan aile fertlerinden dede ve anneannenin serbest bırakıldığı, 6 kişinin ise sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

Yörük aile Mehmet ve Selvi Yağal çiftinin 2,5 yaşındaki kızı Müslüme’nin cansız bedeni, kaybolduktan 10 gün sonra çadıra yaklaşık 7 kilometre mesafede ve 500 metre yüksekliğindeki bir dağın tepesinde bulunmuş, otopsi işlemlerinin ardından bugün Karaman'da toprağa verilmek üzere ablası Nurcan Özcan'a teslim edilmişti.

Müslüme’nin ablası Nurcan Özcan, "Gelinlik giydiremedik ama Allah nasip ederse gelinliklerle son yolculuğuna uğurlayacağız" dedi.

ANNE VE BABANIN SORGUSU SÜRÜYOR

Küçük kızın cansız bedeninin ormanlık alanda bir ağacın altında bulunmasının ardından, aralarında babası Mehmet Yağal, annesi Selvi Yağal ile dede, nine ve kardeşlerinin de bulunduğu yakın akrabaları, ifadelerine başvurulmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü. Dünden bu yana jandarmada sorguları süren Yağal ailesinden dede Hasan Yağal ile anneanne Müslüme Yağal'ın serbest bırakıldığı, aralarında babası Mehmet ve annesi Selvi Yağal'ın da bulunduğu 6 kişinin ise sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan, otopsisi yapılan küçük kız çocuğundan alınan numunelerin, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna gönderildiği ifade edildi.

Küçük Müslüme'nin cenazesi Mersin'e getirildi Mersin'in Gülnar ilçesinde, ailesinin çadır kurduğu sırada ormanlık alanda kaybolduktan 10 gün sonra cansız bedenine ulaşılan 2,5 yaşındaki Müslüme Yağal'ın cenazesi, Gülnar'daki ön otopsinin ardından Mersin'e getirildi.

Küçük Müslüme'den acı haber geldi Mersin’in Gülnar ilçesinde konargöçer yaşam sürdüren Yörük ailenin 2,5 yaşındaki kızı Müslüme’nin kaybolması sonucu başlatılan arama çalışmasında 10’uncu güne girilirken Müslüme'nin cansız bedenine ulaşıldı. 2,5 yaşındaki Müslüme'nin cansız bedeni olay yerinden 7 kilometre uzaklıkta bulundu.