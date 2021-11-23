Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in resmi davetlisi olarak Türkiye'de bulunan Rage ile Milli Savunma Bakanlığı'nda görüştü. Orgeneral Güler'in de katıldığı kabulde Bakan Akar tarafından, Türkiye ile dost ve kardeş Somali arasında siyasi ve askeri iş birliğinin gelişmeye devam ettiği, Türkiye'nin, Somali halkının barış, güvenlik ve huzur içinde yaşaması için her türlü desteği vermeyi sürdüreceği ifade edildi.

Bakan Akar'dan Yunanistan'a tepki: Bu tamamen riyakârlık, ikiyüzlülüktür Türkiye'ye karşı provokasyona soyunan Yunanistan'a sert tepki gösteren Bakan Akar, "Olayları çevirip Türkiye'ye karşı saldırgan söyleme dönüştürmek anlaşılır, ahlaki, hukuku ve gerçekçi değildir. Bu tamamen bir riyakârlık, ikiyüzlülüktür" ifadelerini kullandı.



Hulusi Akar, kimyasal silah iddialarına cevap verdi Hulusi Akar, TSK'da kimyasal silah bulunduğu iddiasına ilişkin "TSK envanterinde kesinlikle ve asla herhangi bir şekilde gaz kimyasal silah yok. Böyle bir şey söz konusu değil" dedi.