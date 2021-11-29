Türkiye Gazetesi

Terör örgütü PKK ile mücadele tüm hızıyla sürüyor. Suriye'nin kuzeyindeki harekat bölgelerinde saldırı hazırlığındaki 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklama şöyle;

"Irak’ın kuzeyinde olduğu gibi Suriye’nin kuzeyindeki PKK/YPG’li teröristlere yönelik operasyonlarımız da sürüyor. Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde bir, Fırat Kalkanı bölgesinde iki olmak üzere saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi."

Komandolar terör örgütünün sözde bölge sorumlularının mağarasını ele geçirdi Komandolar, 'girilemez denilen, Irak'ın kuzeyinde terör örgütünün sözde bölge sorumluları tarafından kullanılan mağarayı ele geçirdi.

MSB: Taciz ateşi açan 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.