Terör örgütü PKK ile mücadele tüm hızıyla sürüyor. Suriye'nin kuzeyindeki harekat bölgelerinde saldırı hazırlığındaki 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklama şöyle;

"Irak’ın kuzeyinde olduğu gibi Suriye’nin kuzeyindeki PKK/YPG’li teröristlere yönelik operasyonlarımız da sürüyor. Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde bir, Fırat Kalkanı bölgesinde iki olmak üzere saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi."

Komandolar terör örgütünün sözde bölge sorumlularının mağarasını ele geçirdi Komandolar terör örgütünün sözde bölge sorumlularının mağarasını ele geçirdi Komandolar, 'girilemez denilen, Irak'ın kuzeyinde terör örgütünün sözde bölge sorumluları tarafından kullanılan mağarayı ele geçirdi.

MSB: Taciz ateşi açan 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi MSB: Taciz ateşi açan 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.