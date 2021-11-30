Türkiye Gazetesi

Türk Hava Yolları (THY) uçuş operasyonlarında aksaklık yaşandığını duyurarak şiddetli rüzgar nedeniyle İstanbul varışlı seferlerde uçaklara biniş işlemlerini durdurduğunu açıkladı.

SEYAHAT DURUMU ÇAĞRI MERKEZİNDE ÖĞRENİLEBİLECEK

Konu ile ilgili açıklamayı THY Basın Müşaviri Yahya Üstün yaptı. Üstün, “İstanbul'da yaşanan şiddetli rüzgar operasyonlarımızı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Misafirlerimizin güvenli ve konforlu seyahati için tüm ekiplerimiz var gücüyle çalışıyor. Seyahatinizin durumunu çağrı merkezimiz ya da web sitemiz aracılığıyla öğrenebilirsiniz” dedi.



















Fırtınada uçan binadan kopan parçalar karşı eve girdi Beylikdüzü’nde fırtınanın etkisiyle 15 katlı bir binanın uçan çatısı, metrelerce ötedeki karşı binanın bazı dairelerinden içeri girdi. Çatıdan uçan kalas ve parçalar evlerin içini savaş alanına çevirirken, çatının uçma anı ise kameralara yansıdı.