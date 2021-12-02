Türkiye Gazetesi

Bayraktar TB2 silahlı insansız hava araçlarına talep her geçen gün artıyor. Türkiye haricinde en az 13 ülke tarafından kullanılan SİHA'lara yeni bir ülke daha talip oldu. Londra merkezli El Arabi El Cedid adlı yayın organının Iraklı üst düzey yetkililere dayandırdığı haberde, Bağdat yönetiminin iç güvenlik operasyonları ve terörle mücadele faaliyetinde kullanmak üzere Türkiye'den talep ettiği SİHA'lar için uzlaşma sağlandı.

10 SİHA TESLİM EDİLEBİLİR

Ankara'nın onayı sonrası Baykar şirketiyle masaya oturan Irak makamları, 100 milyon dolar değerinde SİHA almak için sözleşme imzaladı. Bu rakam 8 ile 10 arasında SİHA paketine denk geliyor.

T-129 ATAK HELİKOPTERİNE DE TALİPLER

Öte yandan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'la ağustos ayında İstanbul'da düzenlenen IDEF savunma fuarında bir araya gelen Irak Savunma Bakanı Cuma İnad Sadun, Türkiye'den bir dizi silah satın almak istediklerini belirtmişti. Sadun, ülkesine dönmesinin ardından Türkiye'den taleplerinin sadece SİHA olmadığını, bunun yanında 12 adet T-129 ATAK helikopteri ile 6 adet elektronik harp sistemi edinmeyi amaçladıklarını açıklamıştı.

PKK'YA ÇİFTTE KISKAÇ

Bağdat yönetimi, terörle mücadele konusunda Ankara ile işbirliği içerisinde hareket etme kararlılığında. Irak'ın Türkiye'den satın aldığı SİHA'ları önümüzdeki süreçte PKK'ya yönelik kullanmasına kesin gözüyle bakılıyor. Böylelikle hainlerle çift taraflı mücadele edilecek.

Ukrayna:Önümüzdeki yıl daha fazla Bayraktar alacağız Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov, önümüzdeki yıl bir parti daha Bayraktar TB-2 silahlı insansız hava aracı (SİHA) sipariş edeceklerini açıkladı.

Rusya’dan Ukrayna’ya Bayraktar TB2 tepkisi: Ukrayna tehlikeli bir oyun oynuyor Rusya’dan Ukrayna’ya Bayraktar TB2 SİHA tepkisi. Ukrayna’nın Türkiye’den Türkiye'den Bayraktar TB2 SİHA'lar alması Rusya'yı rahatsız etmeye devam ederken tepkiler üst üste geldi. Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, "Ukrayna çok tehlikeli bir oyun oynuyor. İnsansız hava araçlarıyla hayal edemeyecekleri sonuçlara yol açabilirler. Bunun farkına varmalılar" dedi.

Bayraktar TB3 ilk uçuşunu 2022'de yapacak TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Baykar'ın yeni projelerinden bahsederek, 2022 yılında Bayraktar TB3'ün ilk uçuşunu gerçekleştireceğini söyledi.