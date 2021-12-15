Türkiye Gazetesi

Türk Hava Yolları (THY) hava trafik kontrolleri ve havalimanı çalışanlarının grevi nedeniyle yarın gerçekleşecek olan bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu. THY Basın Müşavirliği tarafından yapılan açıklamada İtalya’da havalimanı çalışanlarının katılacağı bir grev yapılması beklendiği aktarıldı.

24 SAAT SÜRECEK

Havalimanı çalışanlarının da katılacağı grevin 24 saat sürmesi öngörülürken THY’nin bu nedenle İtalya’ya yapacağı bazı seferleri iptal ettiğini söyledi. Diğer seferlerde de gecikmelerin yaşanacağı tahmin ediliyor.

ROMA VE MİLANO SEFERLERİ DURDURULDU

Bu kapsamda, yarın "TK 1861-1862 İstanbul-Roma-İstanbul", "TK 1873-1874 İstanbul-Milano-İstanbul" ile "AnadoluJet TK 7794-7795 Sabiha Gökçen-Milano-Sabiha Gökçen" seferleri yapılamayacak.

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