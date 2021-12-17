Türkiye Gazetesi

Son kullanma tarihi geçmiş BioNtech aşılarının vatandaşlara uygulandığına dair iddialarla ilgili Sağlık Bakanlığından açıklama yapıldı.

Sağlık Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ortaya atılan ithamların asılsız olduğu belirtildi. Paylaşımda şu ifaderler yer aldı: Sosyal medyada ve bazı basın yayın kuruluşlarında yer alan, ülkemizde son kullanma tarihi geçmiş BioNTech aşılarının vatandaşlarımıza uygulandığı iddialarına yönelik kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı hasıl olmuştur. Ülkemizde pandemiyle mücadele kapsamında 2021 Mart ayında uygulanmaya başlanan BioNTech mRNA Covid-19 aşılarının raf ömrü ve stabilite çalışmaları tekrarlanarak yapılmaktadır. Bu kapsamda üretici BioNTech GmbH tarafından yapılan güncel raf ömrü çalışmaları 27 Ağustos 2021 tarihinde tamamlandı.

RAF ÖMRÜ 9 AY

Üreticinin yaptığı stabilite çalışma sonuçları Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Avrupa İlaç Ajansı (EMA) ve ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) tarafından onaylı Paul Ehrlich Enstitüsü tarafından onaylanmış ve 10 Eylül 2021 tarihinden önce üretilip etiketlenen BioNTech mRNA aşıları da dahil olacak şekilde söz konusu tüm aşıların raf ömrü, üretim tarihinden itibaren 9 (dokuz) aya çıkarıldı. Bakanlığımızca Paul Ehrlich Enstitüsü’nün aşıların raf ömrünü uzatan bu onayı doğrultusunda Aşı Takip Sistemi (ATS) üzerinden gerekli güncelleme işlemleri tamamlandı. -80 derecede muhafaza edilen aşıların etiketlerini değiştirmek, soğuk zincirin bozulmasına neden olacağı için mümkün olamaz. Aşıların son kullanma tarihlerinin geçmesi gibi bir durum söz konusu değil. Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla aşılarını yaptırabilir.

2 doz Sinovac üzerine 1 doz Biontech'le yüzde 99 antikor Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesince yapılan araştırmada, 3 ya da 2 doz Sinovac'ın üzerine 1 doz BioNtech uygulanmış kişilerde son dozdan yaklaşık 3-4 ay sonra sırasıyla yüzde 94 ve yüzde 99 antikor pozitifliği saptandığı bildirildi.

3. doz BioNTech aşısı Omicron’a etkili olabilir İngiltere'de 3 bin kişinin katıldığı yeni bir çalışmada, üçüncü doz Pfizer/BioNTech aşısının, ciddi hastalığı ve ölümü önleyecek seviyede antikor ile T hücresi seviyelerini artırdığı görüldü. Bu çalışma, Omicron varyantının sebep olduğu başka bir ciddi hastalık dalgasını önleme umutlarını artırdı.