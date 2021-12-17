Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlerle buluşma programlarına bir yenisi daha eklendi. Bu defa Afrika'dan gelen gençlerle buluşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çad vatandaşı bir gencin "Zulmü alkışlayamam" şiirini okumasının ardından, ‘Maşallah benden iyi okuyorsun bu şiiri, ben bu şiirle birincilik almıştım" dedi.

"BEN BU ŞİİRLE BİRİNCİLİK ALMIŞTIM"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi vesilesiyle Türkiye’ye gelen Afrikalı gençlerle Cumhurbaşkanlığı Millet Bahçesi'nde bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle buluştuğu o anları sosyal medya hesabından, “3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi vesilesiyle Afrikalı gençlerle Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nde bir buluşma gerçekleştirdim. Ülkelerine döndüklerinde Türkiye’nin fahri temsilcileri olacak bu gençlerimizin samimiyetinden büyük bir bahtiyarlık duyuyorum” notuyla paylaştı.

Buluşmada Çad vatandaşı Ömer Yahya, İstiklal şairi Mehmet Akif Ersoy’un ‘Zulmü Alkışlayamam’ şiirini okudu. Cumhurbaşkanı Erdoğan şiirin ardından, ‘Maşallah benden iyi okuyorsun bu şiiri, ben bu şiirle birincilik almıştım" dedi.

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